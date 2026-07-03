Jay Francis ontvangt Diamanten Ticket Award voor voorstelling Evolutie

SITTARD – Cabaretier Jay Francis heeft donderdagavond in het Toon Hermans Theater de Diamanten Ticket Award ontvangen voor zijn voorstelling Evolutie. De prijs van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten wordt uitgereikt aan theaterproducties waarvan meer dan 100.000 kaarten zijn verkocht.

Met Evolutie bereikte Francis deze bijzondere mijlpaal slechts zes jaar nadat hij zijn carrière als cabaretier begon.

“Ik vind het bijzonder en onwerkelijk dat er echt 100.000 mensen voor mij zijn gaan zitten,” reageerde de 32-jarige cabaretier. “Vooral omdat ik nog maar zo kort bezig ben.”

Snelle opmars

Met de Diamanten Ticket Award schaart Francis zich tussen gevestigde namen als Richard Groenendijk en Pieter Derks. Opvallend is dat hij deze onderscheiding al na zes jaar en zes theatervoorstellingen ontvangt. Waar veel cabaretiers jarenlang werken aan een vaste positie in het theaterlandschap, bracht Francis vrijwel ieder jaar een nieuwe voorstelling uit.

Eigen route naar succes

Francis koos niet voor de traditionele weg via comedyclubs, maar stapte direct de grote theaterzalen binnen. Zijn publiek bouwde hij grotendeels op via sociale media en eigen kanalen, zonder afhankelijk te zijn van televisie of het gevestigde comedycircuit.

Toch speelde de kleine zaal een belangrijke rol tijdens de ontwikkeling van Evolutie. Tijdens de try-outs werd de voorstelling aangescherpt, waarna deze uitgroeide tot een landelijke publiekstrekker.

Uitverkochte Ziggo Dome en Ahoy

In 2022 schreef Francis geschiedenis door als solo-cabaretier de Ziggo Dome volledig uit te verkopen. Een jaar later volgde een uitverkochte show in Rotterdam Ahoy. Daarmee werd hij, na Najib Amhali in 2012, pas de tweede Nederlandse cabaretier die daarin slaagde.

Ook zijn Oudejaarsconference bleek een groot succes. De voorstelling, die hij in slechts vier weken schreef, zorgde voor uitverkochte zalen in Ahoy en tweemaal de Brabanthallen.

Limburgse trots

Limburg bracht met Toon Hermans één van de grootste entertainers uit de Nederlandse theatergeschiedenis voort. Meer dan een halve eeuw later groeit ook Jay Francis uit tot een landelijke publieksfavoriet, waarmee opnieuw een Limburgse naam nadrukkelijk zijn stempel drukt op het Nederlandse cabaret.

Ook succesvol buiten het theater

Naast zijn theatercarrière maakte Francis in 2024 zijn acteerdebuut in de Videoland Original-serie Jackson & Malone onder regie van Hans Teeuwen.

Later dat jaar verscheen de documentaire De Schaduw van de Lach in de Nederlandse en Belgische bioscopen. De film trok meer dan 20.000 bezoekers en werd bekroond met een Kristallen Film Award.

Blauwdruk voor een nieuwe generatie

De titel Evolutie weerspiegelt niet alleen de voorstelling, maar ook de ontwikkeling van Francis zelf. Van content creator groeide hij uit tot een gevestigde naam binnen het Nederlandse cabaret, met succesvolle theatervoorstellingen, acteerwerk, een documentaire en een Oudejaarsconference op zijn naam.

Ook privé beleeft de cabaretier een bijzondere periode. Onlangs werd hij vader en vormt hij samen met zijn partner Manon en dochter Nowié een gezin.

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