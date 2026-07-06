Zomervakantie vol ontdekken bij Discovery Museum

Op zoek naar een verrassend dagje uit tijdens de zomervakantie? Bij Discovery Museum in Kerkrade stappen bezoekers deze zomer binnen in een wereld vol ontdekkingen, slimme ideeën en bijzondere ervaringen. Ook wanneer het heet is.

Van 11 juli tot en met 23 augustus is Discovery Museum elke dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Daarmee is het museum een ideale bestemming voor gezinnen, nieuwsgierige kinderen, ouders en grootouders die samen iets leuks én leerzaams willen doen.

Een wereld vol verwondering

In Discovery Museum draait alles om kijken, proberen, ontdekken en beleven. Bezoekers maken kennis met interactieve exposities, creatieve labs, spectaculaire shows en ervaringen die de zintuigen prikkelen.

Tijdens een bezoek reis je door de tijd, ontdek je nieuwe wetenschappelijke inzichten en krijg je een blik op de wereld van morgen. Daarbij staat steeds één vraag centraal: hoe kunnen we samen bouwen aan een betere toekomst?

Leuk én leerzaam

Discovery Museum is niet zomaar een museum waar je alleen rondkijkt. Kinderen en volwassenen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, vragen te stellen en op ontdekkingstocht te gaan.

Dat maakt een bezoek niet alleen leuk, maar ook inspirerend. Je gaat naar huis met nieuwe ideeën, bizarre weetjes en herinneringen aan een dag vol verwondering.

Altijd goed weer

Een extra voordeel: bij Discovery Museum zit je altijd goed, ongeacht het weer. Is het buiten te warm? Dan kunnen bezoekers binnen afkoelen in de airco. Regent het? Dan is het museum een droge en gezellige plek voor een dagje uit.

Daarmee is Discovery Museum deze zomervakantie een fijne keuze voor gezinnen die een activiteit zoeken die altijd kan doorgaan.

Openingstijden zomervakantie

Discovery Museum is van 11 juli tot en met 23 augustus dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Discovery Museum.

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Fotocredit: Lidia Carreno Photography

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