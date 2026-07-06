Van pap en mam tot de jeugd: Paul Elstak krijgt heel ParkCity Live mee

ParkCity Live was er weer eentje om niet snel te vergeten. Op het festivalterrein in Heerlen kwamen jong en oud samen voor muziek, gezelligheid en een dag vol herkenbare momenten.

De zondag van ParkCity Live stond in het teken van een brede mix aan artiesten. Op de Mainstage waren onder meer BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig, Davina Michelle, Danny Vera, The Dirty Daddies en Paul Elstak te zien. In de Dance Area stonden onder anderen Outsiders, Vengaboys, Willie Wartaal, MiloLaatHetLukken en Jebroer op het programma. Daarmee was er voor bijna iedere muzieksmaak iets te beleven.

Gezelligheid tot het uiterste

Het mooie aan ParkCity Live blijft de sfeer. Overal op het terrein werd gelachen, gezongen, gedanst en meegeleefd. Ouders stonden met hun kinderen vooraan, vriendengroepen genoten samen van de muziek en ook de oudere festivalbezoekers lieten zien dat feestvieren geen leeftijd kent.

Juist die combinatie maakte de zondag bijzonder. De jeugd danste mee met pap en mam, terwijl bekende nummers voor veel bezoekers een feest van herkenning waren. ParkCity Live liet opnieuw zien dat muziek generaties bij elkaar kan brengen.

Paul Elstak laat het veld uit zijn dak gaan

De afsluiting met Paul Elstak zorgde voor een flinke dosis energie. Met zijn oldskool plaatjes kreeg hij het veld volledig mee. Handen gingen de lucht in, voeten kwamen van de vloer en de sfeer sloeg al snel om in één groot feest.

Voor veel ouders was het een reis terug naar vroeger. Voor de jeugd was het misschien een eerste kennismaking met de knallende sound van de jaren negentig. Maar uiteindelijk maakte dat weinig uit: iedereen deed mee.

Paul Elstak staat bekend als een pionier binnen de hardcore- en gabbermuziek en wordt gezien als een van de grondleggers van die muziekstijl. Zijn energieke optredens blijven voor veel festivalbezoekers een feest der herkenning.

Een festival voor de hele regio

ParkCity Live is al jaren een begrip in Parkstad. Het festival brengt muziek, ontmoeting en gezelligheid samen op één plek. Ook dit jaar was duidelijk waarom zoveel mensen ieder jaar terugkomen.

De zondag had alles wat een geslaagde festivaldag nodig heeft: bekende artiesten, vrolijke bezoekers, een ontspannen sfeer en een afsluiter die het terrein nog één keer liet ontploffen.

Voor Heerlen en de regio was ParkCity Live opnieuw een feest om trots op te zijn. Een dag waarop jong en oud samen genoten, zongen en dansten. Precies zoals een festival bedoeld is.

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