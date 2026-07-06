Projectverslag: Vernieuwing Heiveldstraat en Omgeving

De gemeente Kerkrade vernieuwt momenteel de Heiveldstraat, de Kapelweg en de Begoniastraat. Dit grote project richt zich op een veiligere weginrichting en een betere waterafvoer in de buurt.

De huidige afsluiting van de Heiveldstraat duurt nog tot vrijdag 24 juli 2026 om 14:00 uur. Het totale project in alle drie de straten is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 klaar. De gemeente voert de werkzaamheden in fasen uit om de buurt zo bereikbaar mogelijk te houden.

De reconstructie heeft drie duidelijke doelen voor de wijk. Voor een veiliger verkeer worden de rijbanen versmald om de snelheid te remmen, waarbij kruispunten aangepaste bochten en ronde elementen krijgen. Daarnaast verbetert de waterafvoer door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel dat regenwater apart afvoert en zo wateroverlast bij hoosbuien voorkomt. Tot slot zorgt de vrijgekomen ruimte voor een mooiere buurt met bredere stoepen, nette parkeervakken, extra groen en moderne straatverlichting.

Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

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