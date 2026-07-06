BLOW! WMC brengt sfeervolle livemuziek en loungegevoel naar het Stadspark van Kerkrade

Met man en macht aan het werk In het stadspark in Kerkrade wordt met man en macht gewerkt om de lounge tijdig klaar te hebben. Kosten noch moeite zijn gespaard om het stadspark om te toveren tot een mooie en rustgevende oase. Dit sfeervolle loungeconcept van BLOW! WMC, de organisatie achter alle buitenactiviteiten van het festival, ontvangt deze week haar eerste gasten en is voor iedereen volledig gratis toegankelijk.

Chillen op de sofa De kleinschalige optredens in het park zijn hoofdzakelijk gericht op mensen die in een rustige omgeving van een lekker wijntje of een lokaal speciaalbiertje willen genieten. Lekker chillen op een sofa met zijn tweetjes of ongestoord luisteren naar muziek die de volle aandacht nodig heeft. Voor de inwendige mens is er ook gezorgd: een foodtruck op het terrein verzorgt de hapjes bij de borrel.

Waar het WMC normaal draait om grootschaligheid en volume, draait het in het park juist om nuance, livemuziek en persoonlijk contact. Van luistermuziek tot hoempapa De programmering is volledig in handen van BLOW en biedt een mooie afwisseling tussen luistermuziek en hoempapa. Donderdag is de opening van het WMC en mag topsaxofonist Piotr Torunski de aftrap doen met zijn unieke sound. Daags erna staat de dialectband Auw Sjottel op het podium.

Er is dus genoeg muzikaal entertainment in de openlucht en onder de sterrenzee. Ontspannende styling Kelsey Wiss heeft samen met René Engels de styling van het park verzorgd. Ze nam zelf alvast de proef op de som en laat weten dat de kleine bamboo sofa’s heerlijk ontspannend zitten. De meubels staan inmiddels helemaal klaar om de eerste gasten te ontvangen.

Financiële risico’s binnen de perken Als 7 Kerkraadse ondernemers zich niet uit pure liefde voor Kerkrade en het WMC verenigd hadden, was er geen WMC-gevoel in het stadspark geweest. Deze initiatiefnemers zijn supertrots dat ze dit samen voor de stad hebben neergezet. Er wordt door de groep wel scherp gewaakt dat het project binnen de perken blijft om een herhaling van het begrotingstekort van 4 ton van de vorige editie te vermijden. Ook wethouder Nicolle Heijltjes kijkt nauwlettend mee over de schouder van het project, al weten de ondernemers dat risico’s bij zo’n evenement nooit helemaal te vermijden zijn.

Foto en door Peter Trompetter Fotografie

About The Author