Limburgse Nomi Stern opent Duitse Schlagercompetitie voor miljoenenpubliek

De Limburgse schlagerzangeres Nomi Stern staat zondag 12 juli voor een bijzonder moment in haar carrière. Zij opent als eerste kandidaat de Schlagercompetitie van de Sommerhitparade in het populaire ARD-programma Immer wieder sonntags. Het programma wordt wekelijks door miljoenen kijkers gevolgd.

Tijdens de live-uitzending bepaalt het televisiepubliek via een telefonische stemming of Nomi doorgaat naar de volgende ronde.

Immer wieder sonntags is al jaren een van de bekendste muziekprogramma’s van Duitsland. De Sommerhitparade is een vast onderdeel van de live-uitzendingen vanuit Europa-Park in Rust. De competitie bestaat uit twee onderdelen: Volksmusik en Schlager. Nu de Volksmusikcompetitie is afgerond, gaat op zondag 12 juli de Schlagercompetitie van start.

Tijdens de live-loting van afgelopen zondag werd Nomi als eerste kandidaat gekozen. Daarmee krijgt zij de eer om de Schlagercompetitie van 2026 te openen.

Iedere week nemen twee artiesten het tegen elkaar op in een rechtstreeks stemduel. De winnaar keert een week later terug en neemt het dan op tegen een nieuwe uitdager. Uiteindelijk plaatst één finalist zich voor de grote finale op 6 september. Daarin neemt de winnaar van de Schlagercompetitie het op tegen de winnaar van de Volksmusikcompetitie.

Voor Nomi is haar deelname aan Immer wieder sonntags een belangrijke stap. De afgelopen maanden werkte zij samen met haar team aan nieuw repertoire, een professionele promotieaanpak en een stevige basis voor een carrière op de Duitse schlagermarkt.

Tijdens haar optreden zingt Nomi haar nieuwste single Ich leb wie es mir gefällt (Remix 2026). Het nummer is speciaal geremixt voor de Duitse markt en verschijnt binnenkort op de belangrijkste streamingplatforms.

“Dat ik als eerste de Schlagercompetitie mag openen, maakt deze start extra bijzonder,” zegt Nomi Stern. “Na één optreden kan het avontuur voorbij zijn, maar het kan ook het begin zijn van een prachtige muzikale zomer. Ik kijk er vooral naar uit om mijn muziek met het Duitse publiek te delen en hoop dat ik de kijkers weet te raken.”

De uitzending van Immer wieder sonntags is zondag 12 juli vanaf 10.03 uur live te zien op ARD en via de ARD Mediathek. Tijdens de uitzending stemmen de televisiekijkers telefonisch op de artiest die doorgaat naar de volgende ronde.

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