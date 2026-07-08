Limburgse topkunst krijgt bijzondere plek bij Beeldentuin Rolduc: Maarten van den Berg exposeert met Godsvermogen

Door Peter Trompetter

Wie door de historische kloostertuin van Abdij Rolduc wandelt, ervaart rust, historie en kunst in één adem. Tussen eeuwenoude muren, monumentale gebouwen en het groen van de voormalige Cour heeft Stichting Beeldentuin Rolduc een bijzondere plek gecreëerd waar kunst voor iedereen vrij toegankelijk is.

Sinds dinsdagmiddag heeft Beeldentuin Rolduc er een indrukwekkende nieuwe blikvanger bij gekregen. De Limburgse dichter en beeldend kunstenaar Maarten van den Berg stelt zijn monumentale bronzen kunstwerk Godsvermogen in bruikleen beschikbaar aan de stichting. Een kunstwerk dat niet alleen bewondering oproept, maar bezoekers ook uitnodigt om even stil te staan en na te denken.

Maarten van den Berg (1970), geboren in Heerlen en woonachtig in Maastricht, studeerde beeldhouwen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. In de loop der jaren ontwikkelde hij een geheel eigen stijl, waarin beeldende kunst en poëzie elkaar versterken. Zijn bronzen beelden en tekstwerken zijn op verschillende plekken in Limburg te bewonderen. Zijn werk is soms kwetsbaar en ontroerend, soms confronterend, maar altijd met een duidelijke boodschap.

De eerste kennismaking van Van den Berg met Rolduc vond plaats tijdens de opening van Beeldentuin Rolduc in april 2024. Het historische abdijcomplex maakte direct indruk op de kunstenaar. Terwijl hij door de tuin liep en de omgeving in zich opnam, keek hij om zich heen en zei spontaan tegen voorzitter en medeoprichter Bert Schiffelers: “Hier ontbreekt nog een groot kunstwerk.”

Die opmerking bleef niet zonder gevolg. Ruim twee jaar later is die wens werkelijkheid geworden. Op dinsdagmiddag 7 juli kreeg Godsvermogen een prominente plaats in Beeldentuin Rolduc.

Het imposante bronzen beeld houdt bezoekers letterlijk een spiegel voor. Van den Berg stelt met zijn werk een vraag die steeds actueler wordt: hoe lang kunnen we doorgaan met het uitputten van onze aarde? Het kunstwerk is een krachtige oproep om stil te staan bij onze verantwoordelijkheid voor de wereld die wij achterlaten voor toekomstige generaties.

Voorzitter en medeoprichter Bert Schiffelers is zichtbaar trots op de nieuwe aanwinst. De gerenommeerde beeldhouwer uit Kerkrade voelt zich nauw verbonden met de beeldentuin, die volgens hem een unieke plek vormt waar kunst en historie samenkomen.

“Hier kom ik helemaal tot rust. Het is louter genieten van de 26 kunstwerken die hier gratis te bezichtigen zijn. Maar als je het verhaal achter een kunstwerk kent, komt het pas echt tot leven,” vertelt Schiffelers.

Volgens hem past Godsvermogen perfect binnen de gedachte achter Beeldentuin Rolduc.

“Niets is vanzelfsprekend en niets is eindeloos. Maarten heeft die boodschap op een indrukwekkende manier in brons vastgelegd.”

Stichting Beeldentuin Rolduc heeft een gebruiksovereenkomst met Bisschoppelijk Centrum Rolduc om de voormalige Cour als beeldentuin vorm te geven. De stichting zet zich ervoor in om kunst laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken. Omdat de beeldentuin geen vaste inkomsten heeft, is steun van sponsors, donateurs en betrokken bezoekers belangrijk om deze bijzondere plek verder te kunnen ontwikkelen.

Wie Beeldentuin Rolduc bezoekt, ziet dan ook meer dan alleen een verzameling beelden. Achter ieder kunstwerk schuilt een verhaal. Met de komst van Godsvermogen is daar opnieuw een verhaal bij gekomen dat bezoekers niet alleen laat kijken, maar vooral laat nadenken.

Misschien is dat wel precies de kracht van kunst: verwonderen, verbinden en mensen even laten stilstaan bij wat werkelijk belangrijk is.

Aanstaande zaterdag voorziet voorzitter Bert Schiffelers alle kunstwerken van nieuwe informatiebordjes. Tegelijkertijd maakt zijn eerdere beeld Kosmos plaats voor een nieuw werk: Phoenix, een krachtig symbool van wedergeboorte en herrijzenis uit de as.

Daarmee ligt Beeldentuin Rolduc er op tijd voor het Wereld Muziek Concours (WMC) weer piekfijn bij. Een ambitie waar Schiffelers zich, samen met de vrijwilligers van de stichting, al geruime tijd met hart en ziel voor inzet.

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