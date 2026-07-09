UPDATE DIR. EVERSSTRAAT: EINDE VAN EEN TIJDPERK!

De sloop van het derde woonblok is in volle gang. Beetje bij beetje verdwijnt de duplexwoning uit 1962 van de aardbodem. Fascinerend om te zien hoe machinist John Toering met zijn sloopmachine te lijf gaat en ons een tijdelijke inkijk geeft in de oude woon- en slaapkamers.

Naoorlogse duplexwoningen waren destijds bittere noodzaak om de enorme woningnood snel en goedkoop op te lossen. Comfort en privacy? Daar werd toen echt niet over nagedacht. Het doel was simpel: een dak boven je hoofd.



Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar: gezinnen met wel 6 tot 9 kinderen die hier boven op elkaars lip woonden. De kleine keuken was puur om te koken. Door de flinterdunne muren en houten vloeren hoorde je letterlijk álles van elkaar — van de dagelijkse beslommeringen tot de meest intieme momenten in de ouderlijke slaapkamer.



Het was destijds zelfs een veelbesproken thema onder schoolvrienden: “Ik heb bijna geen oog dichtgedaan vannacht. Mijn ouders gingen alweer tekeer, je weet wel…!”

© Peter Trompetter Fotografie

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