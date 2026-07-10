Zorgvuldige aanpak voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen

De gemeente Voerendaal kiest bij de opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen voor een zorgvuldig voorbereide aanpak. Daarbij worden de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partners actief betrokken.

De gemeente werkt al geruime tijd aan deze opgave. Dit doet zij niet alleen om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een humane en passende manier huisvesting en ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

De afgelopen periode heeft de gemeente hierover gesprekken gevoerd met het ministerie en andere betrokken partijen. Ook de gemeenteraad is op verschillende momenten geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Brief van het ministerie

Op 7 juli heeft de gemeente een brief ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze brief laat het ministerie weten dat de gemeente Voerendaal onder actief toezicht wordt geplaatst, omdat zij op dit moment niet voldoet aan de opgaven die voortvloeien uit de Spreidingswet en andere wettelijke huisvestingstaken.

Het ministerie geeft aan zich hiertoe genoodzaakt te zien, omdat volgens het ministerie sprake is van taakverwaarlozing.

Patrick Leunissen, verantwoordelijk portefeuillehouder, reageert:

“De huisvesting van bijzondere doelgroepen is een proces dat tijd vraagt. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat alleen een zorgvuldig proces leidt tot oplossingen die passen bij onze gemeenschap en bijdragen aan een succesvolle huisvesting en begeleiding van nieuwe inwoners op de langere termijn. Wij herkennen ons daarom niet in het beeld dat het ministerie schetst, mede gezien de eerdere opvang die binnen onze gemeente heeft plaatsgevonden.”

Brede huisvestingsopgave

Voerendaal staat, net als andere gemeenten, voor een brede maatschappelijke huisvestingsopgave. Deze opgave betreft niet alleen reguliere woningzoekenden, zoals starters en senioren, maar ook statushouders, asielzoekers, Oekraïense ontheemden en kwetsbare inwoners die zonder ondersteuning moeilijk zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Het gaat bijvoorbeeld om alleenstaanden met jonge kinderen en mensen die uitstromen uit de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of detentie.

De gemeente voelt zich medeverantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting, begeleiding en ondersteuning voor deze verschillende doelgroepen.

Landelijke en regionale afspraken

Om te komen tot een evenwichtige verdeling van opvang en huisvesting zijn op landelijk en regionaal niveau afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden, de huisvesting van statushouders en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners.

Op dit moment voldoet de gemeente Voerendaal nog niet aan alle geldende wettelijke opgaven. Juist daarom werkt de gemeente aan een integrale aanpak waarmee zij stapsgewijs invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden.

Ervaring met opvang in Ubachsberg

In 2023 heeft de gemeente Voerendaal gehoor gegeven aan een verzoek van het Rijk om een tijdelijke crisisnoodopvang in Ubachsberg in te richten. Van januari 2024 tot juli 2025 is daar ruimte geboden aan 250 opvangplekken.

Deze opvang is positief verlopen. De bewoners werden overwegend welwillend ontvangen en konden rekenen op de betrokkenheid en inzet van een grote groep vrijwilligers uit de gemeenschap.

Strategische koers

De gemeente werkt momenteel aan een strategische koers voor de brede huisvestingsopgave. Daarbij wordt gekeken naar zowel de korte als de lange termijn. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van geschikte locaties, passende woonvormen en de begeleiding, ondersteuning en integratie die daarbij nodig kunnen zijn.

De gemeente kiest nadrukkelijk voor een zorgvuldig voorbereid proces, waarbij de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partners actief worden betrokken.

Het doel is om te komen tot oplossingen die:

bijdragen aan het behalen van wettelijke en regionale taakstellingen;

voorzien in passende woon- en opvangvoorzieningen;

voldoende aandacht bieden voor begeleiding, participatie en integratie;

tot stand komen in nauwe samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners.

Het college is ervan overtuigd dat deze zorgvuldige aanpak leidt tot duurzame oplossingen die passen bij de schaal, mogelijkheden en identiteit van Voerendaal.

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