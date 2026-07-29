Bijna 4.000 m² speelplezier: Monkey Town Heerlen heropent én zoekt kinddirecteur

Vernieuwd speelparadijs krijgt XL-speelstructuur, arcadezone en compleet speelstadje voor peuters en kleuters

Monkey Town Heerlen opent op maandag 3 augustus opnieuw de deuren na een grootschalige verbouwing en uitbreiding. De voormalige ruimte van het trampolinepark is volledig bij het speelparadijs betrokken. Hierdoor beschikt de vestiging straks over bijna 4.000 vierkante meter speelplezier.

Monkey Town omschrijft de vernieuwde vestiging als de grootste en meest complete indoor speelbeleving van Zuid-Nederland. Kinderen van verschillende leeftijden krijgen binnen de uitbreiding een eigen speelwereld.

Oudere kinderen kunnen zich uitleven in een nieuwe XL-speelstructuur en een uitgebreide arcadezone met extra speelautomaten. Voor peuters en kleuters is Mini Monkey City gebouwd: een interactieve speelstad waarin zij al spelend de wereld van volwassenen kunnen ontdekken.

Een bakkerij, school, ijssalon en postkantoor

Mini Monkey City bestaat uit zeven herkenbare gebouwen waarin jonge kinderen verschillende situaties uit het dagelijks leven kunnen naspelen. Het speelstadje beschikt onder meer over een bakkerij, restaurant, schooltje, post- en pakketpunt, marktkraam, café en ijssalon.

Kinderen kunnen er brood verkopen, boodschappen doen, post bezorgen, gasten bedienen, ijsjes maken of zelf voor de klas staan. Tijdens hun ontdekkingstocht verzamelen ze stempels in een eigen stadspaspoort.

“Mini Monkey City sluit aan bij de natuurlijke behoefte van jonge kinderen om volwassenen na te doen en hun eigen verhalen te bedenken”, vertelt Micha Reij van Monkey Town Nederland. Volgens hem is de stad veilig en overzichtelijk ingericht, terwijl kinderen tegelijkertijd volop ruimte krijgen voor fantasie, interactie en ontwikkeling.

Nieuwe Peuterfeestjes

Mini Monkey City vormt ook het decor voor een nieuw concept: de Peuterfeestjes. Tijdens deze feestjes gaan jonge kinderen samen op avontuur en voeren zij verschillende speelse missies uit in de stad. Na afloop ontvangen ze een eigen diploma als herinnering.

De uitbreiding moet het ook gemakkelijker maken voor gezinnen met kinderen van verschillende leeftijden. Terwijl peuters en kleuters Mini Monkey City ontdekken, kunnen oudere broertjes en zusjes terecht in de XL-speelstructuur of arcadezone.

Wie wordt directeur van Monkey Town?

Ter gelegenheid van de heropening zoekt Monkey Town Heerlen een directeur voor één dag. Kinderen van 7 tot en met 10 jaar kunnen zich voor deze bijzondere functie aanmelden.

De winnaar krijgt een exclusief kijkje achter de schermen, mag samen met het team de vernieuwde vestiging openen en alle nieuwe speeltoestellen inspecteren. Natuurlijk horen daar volgens Monkey Town ook verrassingen en een officiële benoeming bij.

Kinderen kunnen zichzelf, eventueel samen met hun ouders, tot en met donderdag 20 augustus aanmelden via de website van Monkey Town Heerlen.

Grand Opening Weekend in september

Na de heropening in augustus staat ook een speciaal Grand Opening Weekend gepland. Dat wordt volgens de website van Monkey Town gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 september 2026.

Praktische informatie

Heropening: maandag 3 augustus 2026

maandag 3 augustus 2026 Locatie: Monkey Town Heerlen

Monkey Town Heerlen Adres: Stadionbaan 50, 6416 CS Heerlen

Stadionbaan 50, 6416 CS Heerlen Oppervlakte: bijna 4.000 vierkante meter

bijna 4.000 vierkante meter Reguliere openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur

dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur Grand Opening Weekend: zaterdag 12 en zondag 13 september

zaterdag 12 en zondag 13 september Aanmelden directeur voor één dag: tot en met 20 augustus

tot en met 20 augustus Website: Monkey Town Heerlen

Monkey Town adviseert bezoekers de website en sociale media te controleren voor de meest actuele informatie rond de heropening.

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