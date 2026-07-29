Van schilderen tot manga: Vrije Akademie opent deuren in Kerkrade en Landgraaf

Bezoekers kunnen kennismaken met docenten, kunstwerken bekijken en zelf creatief aan de slag

KERKRADE/LANDGRAAF – Altijd al willen schilderen, boetseren, fotograferen of sieraden maken? Tijdens de open dag van de Vrije Akademie Parkstad kan iedereen ontdekken welke vorm van kunst bij hem of haar past. De deuren gaan op zondag 6 september 2026 van 11.00 tot 14.00 uur open in Kerkrade én Landgraaf.

De open dag vindt gelijktijdig plaats aan de Spekhofstraat 15 in het Flexiforum in Kerkrade en aan An de Voeëgelsjtang 12 in Landgraaf. Bezoekers kunnen kennismaken met docenten en cursisten, werkstukken bekijken, demonstraties bijwonen en verschillende creatieve technieken uitproberen.

Ook kinderen kunnen op beide locaties gratis meedoen aan creatieve activiteiten.

Ongeveer zestig cursussen

De Vrije Akademie biedt jaarlijks ongeveer zestig cursussen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het aanbod loopt uiteen van tekenen, schilderen en fotografie tot keramiek, boetseren, grafiek, mode, vilten en sieraadvormgeving.

De cursussen zijn geschikt voor beginners én gevorderden. Deelnemers werken in groepen, maar krijgen persoonlijke begeleiding van professionele kunstenaars en vakdocenten. Daarbij is volop ruimte om te experimenteren en een eigen stijl te ontwikkelen.

“Toen ik begon met schilderen vond ik het best spannend om mijn ideeën op doek te zetten”, vertelt cursist Vivian Valize. “Dankzij de lessen heb ik veel geleerd en groeide mijn zelfvertrouwen. Inmiddels durf ik allerlei onderwerpen aan en exposeer ik met trots mijn schilderijen.”

Ook Nico Ruiters waardeert niet alleen de begeleiding, maar ook het contact met andere cursisten. “We delen dezelfde passie voor schilderen, kunst en cultuur.”

Nieuw: VAP College en bijzondere technieken

Nieuw in het cursusaanbod is het VAP College. Binnen dit programma worden masterclasses en workshops aangeboden waarin deelnemers zich verder kunnen verdiepen in specifieke materialen en technieken.

Op het programma staan onder meer keramiektechnieken zoals glazuren en werken met slibs en engobes. Ook kunnen deelnemers kennismaken met cyanotypie, een fotografische blauwdruktechniek, en Kinusaiga, een Japanse kunstvorm waarbij met stukjes textiel afbeeldingen worden gemaakt.

Daarnaast starten nieuwe cursussen op het gebied van vrije grafiek, mode, sieraadvormgeving, vilten en keramiek.

Schilderen en verbeeldingskracht

Binnen het schilderaanbod kunnen deelnemers werken met olieverf, acrylverf, aquarel en pastel. Onderwerpen als portret, model, abstracte kunst en realistisch schilderen komen daarbij aan bod.

Nieuw in Landgraaf is de cursus Ontdek je verbeeldingskracht. Deelnemers onderzoeken hierin hun eigen beeldtaal en ontwikkelen een persoonlijke stijl door te experimenteren met materialen, technieken en ideeën.

In Kerkrade starten verschillende cursussen keramiek en boetseren. Daarnaast kunnen belangstellenden er onder meer terecht voor grafiek, mode, sieraden maken en vilten. In Landgraaf wordt ook de cursus Portret Boetseren aangeboden.

Tijdens de open dag zijn docenten aanwezig om demonstraties te geven en vragen over de cursussen te beantwoorden.

Voor jongeren met creatieve toekomstplannen

Jongeren die overwegen om later naar een kunstacademie of andere creatieve opleiding te gaan, kunnen bij de Vrije Akademie een oriëntatie- en voorbereidingstraject volgen.

Professionele kunstenaars verzorgen lessen in onder meer tekenen, schilderen, driedimensionale technieken, fotografie, architectuur, kunstgeschiedenis en theatervormgeving. Deelnemers leren experimenteren, onderzoekend werken en bouwen aan een portfolio voor een mogelijke vervolgopleiding.

Daarnaast zijn er jongerenactiviteiten zoals het Open Jongeren Atelier in Landgraaf en de Young Akademie en Manga- en Striptekenen in Kerkrade.

Creatieve cursussen voor kinderen

Ook voor kinderen wordt het aanbod uitgebreid. In Kerkrade start Steek je los, een textielcursus voor kinderen en jongeren van 9 tot 15 jaar. In Landgraaf kunnen kinderen van 7 tot 12 jaar bij Wauw Chill & Kunstig experimenteren, spelen en ontdekken.

Verder zijn er onder meer Tekenen en Schilderen voor Jonge Kunstenaars, Kleileuk en het Creatief Atelier. Gezinnen met een beperkt budget kunnen mogelijk ondersteuning krijgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Creativiteit en ontmoeting

Met het project Samen Creatief biedt de Vrije Akademie laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor mensen die graag creatief bezig zijn. Deelnemers kunnen vrijblijvend aansluiten om zelfstandig te schilderen, met klei te werken of aan een eigen hobbyproject te werken.

Niet het niveau, maar ontmoeting, verbinding en plezier staan daarbij centraal. Iedereen is welkom om op zijn of haar eigen manier creatief bezig te zijn.

Praktische informatie

Datum: zondag 6 september 2026

zondag 6 september 2026 Tijd: 11.00 tot 14.00 uur

11.00 tot 14.00 uur Locatie Kerkrade: Spekhofstraat 15, Flexiforum, derde verdieping

Spekhofstraat 15, Flexiforum, derde verdieping Locatie Landgraaf: MFC An de Voeëgelsjtang 12

MFC An de Voeëgelsjtang 12 Toegang: vrij

vrij Telefoon: 045-7370302

045-7370302 E-mail: info@vaparkstad.nl

info@vaparkstad.nl Informatie en inschrijven: www.vaparkstad.nl

De Vrije Akademie werkt vanuit de overtuiging dat kunst boeit, verbindt, inspireert en mensen laat groeien. Tijdens de open dag kan iedereen zelf ervaren dat kunst maken niet alleen voor ervaren kunstenaars is.

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