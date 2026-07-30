Kun jij vrienden worden met een boom? Gratis workshops in SCHUNCK

Gladys Zeevaarders brengt de Brunssummerheide naar het Glaspaleis in Heerlen

Mein Freund, der Baum van Gladys Zeevaarders is tot en met 25 oktober 2026 gratis te zien in SCHUNCK Glaspaleis. Beeld: SCHUNCK, via Facebook.

HEERLEN – Wat zie je wanneer je écht goed naar een boom kijkt? Kunstenaar Gladys Zeevaarders laat bezoekers van SCHUNCK Glaspaleis met andere ogen naar de Brunssummerheide kijken. In augustus geeft zij bovendien twee gratis workshops voor kinderen vanaf 6 jaar, samen met een (groot)ouder of andere begeleider.

De in Kerkrade geboren kunstenaar presenteert in de vitrine van SCHUNCK nieuw werk onder de titel Mein Freund, der Baum. In tekeningen, grafiekwerken en groot formaat geweven textiel onderzoekt Zeevaarders de relatie tussen mens, dier en natuur.

De gratis presentatie is sinds 16 juni te zien en blijft tot en met zondag 25 oktober 2026 in het Glaspaleis in Heerlen.

Brunssummerheide als inspiratiebron

De Brunssummerheide speelt al jarenlang een belangrijke rol in het werk van Zeevaarders. Gewapend met haar camera en schetsboek verzamelt ze er beelden, details en alledaagse waarnemingen.

In haar atelier vertaalt ze deze observaties naar tekeningen, grafiek, kleurexperimenten en geweven textielwerken. Daarbij experimenteert ze met natuurlijke kleurstoffen en grafische technieken zoals zeefdruk en fotopolymeer.

Herinneringen aan het landschap uit haar jeugd lopen in de kunstwerken samen met materiaalonderzoek en nieuwe observaties. Hierdoor nodigt haar werk bezoekers uit om stil te staan bij details in de natuur die normaal gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Gratis workshop voor kinderen en volwassenen

Op woensdag 12 en 19 augustus deelt Zeevaarders haar manier van werken tijdens de workshop Word vrienden met een boom. Kinderen vanaf 6 jaar gaan samen met een (groot)ouder of andere begeleidende volwassene kijken, tekenen en experimenteren met vorm, textuur, licht en donker.

“Hoe het licht verdwijnt, speelt een belangrijke rol in de manier waarop we een boom of landschap beleven”, vertelt Zeevaarders.

Deelnemers onderzoeken tijdens de workshop hoe een kunstenaar naar de natuur kijkt. Misschien ontdekken ze daardoor dat een boom veel meer vormen, structuren en verhalen bevat dan op het eerste gezicht zichtbaar is.

De workshops worden gehouden van 11.00 tot 12.30 uur in SCHUNCK Glaspaleis. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Voor zowel het kind als de begeleidende volwassene moet een gratis ticket worden gereserveerd via de website van SCHUNCK.

Onderdeel van het Anti-verveelprogramma

De workshops maken deel uit van het gratis Anti-verveelprogramma van SCHUNCK. Dit zomerprogramma is bedoeld voor kinderen en gezinnen die hun vakantie in Heerlen en omgeving doorbrengen.

Van creatieve workshops en theatervoorstellingen tot speurtochten en voorleesactiviteiten: tussen 11 juli en 23 augustus zijn er op verschillende locaties activiteiten te bezoeken. Deelname is gratis, al is voor sommige onderdelen vooraf reserveren noodzakelijk.

Muziek tussen de kunstwerken

De titel Mein Freund, der Baum verwijst niet alleen naar de persoonlijke band van Zeevaarders met de Brunssummerheide. De titel is ook ontleend aan het gelijknamige lied van de Duitse zangeres Alexandra uit 1968.

Muziek speelt eveneens een rol binnen de presentatie. Zangeres, actrice en liedschrijver Kikki Géron componeerde het muziekstuk Waldeinsamkeit, geïnspireerd door het werk en de verhalen van Zeevaarders. Componist en muzikant Paul Bremen voegde aanvullende composities toe en verzorgde de productie.

Het muziekstuk is tijdens de tentoonstelling te horen in de entree van SCHUNCK Glaspaleis.

Over Gladys Zeevaarders

Gladys Zeevaarders werd in 1993 geboren in Kerkrade en groeide op in Parkstad. Ze woont tegenwoordig in Grevenbicht en werkt in Maastricht. Zeevaarders studeerde aan de Kunstacademie Maastricht en was in 2022 en 2023 deelnemer aan de Jan van Eyck Academie.

In 2022 won zij de Limburg Beeldende Kunstprijs. Haar werk was te zien tijdens verschillende tentoonstellingen in Nederland en België. In 2025 presenteerde ze haar eerste solotentoonstelling in Buitenplaats Kasteel Wijlre.

Praktische informatie

Tentoonstelling

Titel: Gladys Zeevaarders: Mein Freund, der Baum

Gladys Zeevaarders: Mein Freund, der Baum Periode: 16 juni tot en met 25 oktober 2026

16 juni tot en met 25 oktober 2026 Locatie: SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18 in Heerlen

SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18 in Heerlen Toegang: gratis

gratis Meer informatie: SCHUNCK

Workshops

Titel: Word vrienden met een boom

Word vrienden met een boom Data: woensdag 12 en 19 augustus 2026

woensdag 12 en 19 augustus 2026 Tijd: 11.00 tot 12.30 uur

11.00 tot 12.30 uur Leeftijd: kinderen vanaf 6 jaar met een volwassen begeleider

kinderen vanaf 6 jaar met een volwassen begeleider Deelname: gratis na aanmelding

gratis na aanmelding Let op: reserveer een ticket voor zowel het kind als de begeleider

Fotocredits:

Hoofdfoto: Anne Jannes / SCHUNCK

Overige foto: Miko Brepols / SCHUNCK

Poster: SCHUNCK, overgenomen van de officiële Facebookpagina.

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