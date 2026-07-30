Blauwe envelop steeds vaker digitaal: zet deze meldingen aan om niets te missen

Belastingdienst digitaliseert post stap voor stap, maar zelf kiezen blijft mogelijk

De blauwe envelop van de Belastingdienst valt voorlopig nog niet helemaal van de deurmat. Toch kunnen burgers en ondernemers steeds meer belastingpost digitaal ontvangen. Wie daarvoor kiest, krijgt berichten in de Berichtenbox van MijnOverheid. Maar hoe voorkom je dat belangrijke digitale post onopgemerkt blijft?

De blauwe envelop is voor veel Nederlanders direct herkenbaar. Bij een e-mailmelding of melding op een telefoon is dat anders. Daarom adviseert de Belastingdienst om notificaties goed in te stellen en de Berichtenbox regelmatig te controleren.

“Veel Nederlanders ontvangen al hun hele leven blauwe brieven van ons”, vertelt Saphira Heijens van de Belastingdienst. De overgang naar digitale post verloopt volgens haar bewust stap voor stap, zodat mensen eraan kunnen wennen.

Eerst de inkomstenbelasting

De Belastingdienst begint met het digitaliseren van brieven over de inkomstenbelasting. Daarna worden geleidelijk meer soorten post digitaal beschikbaar.

Wie kiest voor digitale post, krijgt dus niet meteen iedere brief uitsluitend in de Berichtenbox. Sommige berichten worden voorlopig nog op papier verstuurd. Bij post waarvoor snel actie nodig is, zoals een dwangbevel, blijft de Belastingdienst eveneens gebruikmaken van de blauwe envelop.

De Belastingdienst meldde in april 2026 dat bijna drie miljoen burgers inmiddels hebben gekozen om hun belastingpost zoveel mogelijk digitaal te ontvangen.

Zo kies je voor digitale belastingpost

De keuze voor digitale post kan worden doorgegeven via MijnOverheid:

Ga naar MijnOverheid en log in met DigiD. Open het onderdeel ‘Instellingen’. Kies vervolgens voor ‘Organisaties Berichtenbox’. Zoek de Belastingdienst en zet het vinkje voor digitale post aan.

De voorkeur kan later altijd weer worden aangepast. Wie toch liever papieren post ontvangt, kan het vinkje via MijnOverheid opnieuw uitzetten.

De keuze geldt voor de Belastingdienst als organisatie. Je kunt niet per afzonderlijke belastingbrief aangeven of je deze digitaal of op papier wilt ontvangen. Wel kun je per overheidsorganisatie een andere voorkeur instellen.

Zet e-mailmeldingen en herinneringen aan

Een digitale brief valt minder op dan een blauwe envelop op de deurmat. Daarom is het verstandig om in MijnOverheid de optie ‘Melding als er nieuwe post is’ in te schakelen. Je ontvangt dan een e-mail zodra er een nieuw bericht in de Berichtenbox staat.

Daarnaast kun je onder ‘Instellingen’ ook de optie ‘Herinnering als je post niet hebt geopend’ aanzetten. Zo krijg je nog een extra seintje wanneer een bericht ongelezen blijft.

Controleer ook of het juiste e-mailadres aan MijnOverheid is gekoppeld. Kijk bij het uitblijven van meldingen eveneens in de spamfolder.

Meldingen via de Berichtenbox-app

Wie de Berichtenbox-app gebruikt, kan meldingen op de smartphone of tablet inschakelen. Bij Android kan dat via ‘Meldingen’ in de instellingen van het toestel. Op een iPhone gebeurt dit via ‘Berichtgeving’.

MijnOverheid adviseert om daarnaast regelmatig zelf de Berichtenbox te openen. Een e-mail- of appmelding is namelijk een extra service. De berichten in de Berichtenbox zelf blijven leidend.

Wie niets doet, blijft papieren post ontvangen

Overstappen op digitale post is een keuze en geen verplichting. Wie geen voorkeur doorgeeft, blijft post van de Belastingdienst op papier ontvangen.

Ook na een keuze voor digitaal kan voorlopig nog bepaalde post per blauwe envelop binnenkomen. De Belastingdienst voert de digitalisering namelijk per belastingsoort en in verschillende stappen in.

Meer informatie en een uitgebreid stappenplan staan op belastingdienst.nl/digitalepost.

Hulp bij digitale overheidszaken

Wie moeite heeft met MijnOverheid, DigiD of de Berichtenbox kan gratis bellen met de DigiHulplijn via 0800-1508. Persoonlijke hulp is ook beschikbaar bij een Informatiepunt Digitale Overheid in verschillende bibliotheken.

Het is daarnaast mogelijk iemand via DigiD Machtigen toestemming te geven om bepaalde berichten in de Berichtenbox mee te lezen.

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