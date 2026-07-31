Vanaf 6 augustus: Walking Football en jeu de boules voor 55-plussers op Park de Oirsprong

Bewegen, plezier en nieuwe ontmoetingen bij Alfa Sport
Vanaf donderdag 6 augustus 2026 kunnen 55-plussers iedere week deelnemen aan Walking Football en jeu de boules bij Alfa Sport op Park de Oirsprong. De activiteiten combineren beweging met gezelligheid, vriendschap en sportiviteit. Belangstellenden kunnen vrijblijvend komen kennismaken en meedoen.
Bewegen helpt om lichaam en geest gezond te houden. Bovendien blijft voetballen of jeu de boules spelen natuurlijk leuker dan alleen vanaf de bank naar sport kijken. De wekelijkse bijeenkomsten bieden deelnemers de gelegenheid om buiten actief te zijn, andere mensen te ontmoeten en samen plezier te maken.
Voetballen zonder rennen
Walking Football is een aangepaste voetbalvorm die speciaal geschikt is voor oudere sportliefhebbers. Rennen is niet toegestaan en lichamelijk contact wordt vermeden. Er wordt zes tegen zes gespeeld op een klein veld, met kleine doelen en zonder keepers. De bal mag tijdens het spel niet hoger komen dan één meter.
De activiteit is geschikt voor iedereen van 55 jaar en ouder die nog graag een balletje trapt, ongeacht ervaring of conditie.
Ontspannen jeu de boules spelen
Wie liever een balletje gooit, kan terecht op een van de vier jeu-de-boulesbanen van Alfa Sport. Ook hierbij staan gezelligheid, ontspanning en ontmoeting centraal. Ervaring is niet nodig: iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen.
Praktische informatie
- Start: donderdag 6 augustus 2026
- Tijd: iedere donderdag van 19.30 tot 21.00 uur
- Doelgroep: iedereen van 55 jaar en ouder
- Activiteiten: Walking Football en jeu de boules
- Locatie: Complex Alfa Sport, Park de Oirsprong
- Kennismaken: vrijblijvend meedoen is mogelijk
- Meer informatie: oldstarswf@gmail.com
Wie graag actief bezig is, nieuwe mensen wil ontmoeten of gewoon zin heeft in een gezellige sportavond, is vanaf 6 augustus van harte welkom bij Alfa Sport.