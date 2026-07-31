Vacature: Zuyderland zoekt apothekersassistent voor ziekenhuisapotheek

Zuyderland Medisch Centrum zoekt een apothekersassistent voor de ziekenhuisapotheek in Heerlen en Sittard. Het gaat om een functie van 24 tot 36 uur per week.

Wat ga je doen?

Je maakt medicatie gebruiksklaar, verwerkt medicatieopdrachten en zorgt voor een correcte registratie en controle. Ook houd je de medicatievoorraad bij en maak je aseptische en cytostaticabereidingen gereed voor toediening.

Je werkt op beide Zuyderland-locaties, waarbij de nadruk meestal op één locatie ligt. Daarnaast draai je af en toe een weekend- of beschikbaarheidsdienst.

Wie zoekt Zuyderland?

Voor deze functie heb je een afgerond diploma apothekersassistent nodig. Je werkt nauwkeurig, kunt goed omgaan met tijdsdruk en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Affiniteit met het maken van bereidingen is belangrijk.

Wat biedt Zuyderland?

Zuyderland biedt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt €2.696 tot €3.882 bruto per maand bij 36 uur. Per 1 augustus 2026 wordt dit salaris met 2 procent verhoogd. Ook ontvang je vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding.

Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2026.

➡️ Bekijk de volledige vacature en solliciteer bij Zuyderland

Vragen over de functie? Neem contact op met teamleider F. el Otmani-Amri via 06-10021287.

About The Author