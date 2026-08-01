Wout Poels triomfeert voor derde keer in bruisend Heerlen

Wout Poels heeft vrijdagavond 31 juli de Franssen Franken Ronde Heerlen 2026 gewonnen. Onder toeziend oog van enkele tienduizenden bezoekers kwam de renner van Unibet Rose Rockets juichend over de finish. Tim van Dijke eindigde als tweede, voor Huub Artz.

De eerste vrijdag na de Tour de France stond het centrum van Heerlen traditiegetrouw volledig in het teken van de wielersport. Langs het parcours was het lekker druk en het enthousiaste publiek zorgde voor een levendige sfeer in de binnenstad.

De grote belangstelling laat opnieuw zien hoe waardevol de Franssen Franken Ronde voor Heerlen is. Het gratis evenement brengt topsport dicht bij het publiek, zorgt voor reuring in het centrum en zet de stad op een positieve manier in de belangstelling.

Reinier Honig in actie tijdens de Franssen Franken Ronde Heerlen 2026. Fotocredit: Lidia Carreno Photography

Achter winnaar Wout Poels eindigde Tim van Dijke als tweede en Huub Artz als derde. Mike Teunissen won de sprint van het peloton en legde daarmee beslag op de vierde plaats. Voor Poels betekende het zijn derde overwinning in de Heerlense wielerronde.

Foto: lidia Carreno Photography

Oud-profs achter de derny’s

Ook de wedstrijd voor oud-profs achter de derny’s trok veel bekijks. Erik Dekker won samen met gangmaker Eric Schoefs. Johan Museeuw en Jens De Vreese werden tweede, gevolgd door Michael Boogerd en Herman Bakker.

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