Recensie: ‘Voices’ van Marc Atkinson is precies wat we nodig hebben

De cd die ik de laatste weken meer dan regelmatig tot mij laat komen.

In de sfeer van Bruce Soord heeft Marc Atkinson een dijk van een cd afgeleverd.

De man die met bands als Moon Halo en River Sea progressieve rock maakt. Zijn solo werk is echter veel meer singer/songwriter georiënteerd.

Gitaarspel dat doet denken aan David Gilmour.

“Please to meet you, hope you have a perfect day” zingt hij en dat is een mooie omschrijving van wat dit album is. Teksten van hoop, liefde en onze hedendaagse situatie in de wereld geven moed.

Precies wat we nodig hebben.

Door: Math Lommen

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