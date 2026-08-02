Column | Heerlen blijft een rotstad – als je in de verkeerde wijk woont

Sinds enkele weken ben ik weer terug in Heerlen. Eerst verbleef ik op de Heerlerbaan. Een levendige wijk met een redelijk verzorgd straatbeeld, winkels voor de dagelijkse boodschappen en een goede busverbinding. Kortom: voorzieningen die je in een stad mag verwachten.

Inmiddels woon ik weer in Grasbroek, vlak bij het centrum. In allerlei plannen wordt dit gebied tegenwoordig onder de brede noemer Heerlen-Noord geplaatst. Opvallend, want de gemeente deelt Grasbroek, Musschemig en Schandelen zelf in bij het gebied Heerlen-Centrum. Maar goed, dat even terzijde. De gemeentelijke wijkindeling bevestigt die indeling.

Wie in Grasbroek, Meezenbroek, Zeswegen of een van de omliggende buurten woont, merkt vooral hoe moeilijk het is geworden om dichtbij huis nog iets te kopen. Even snel een dagelijkse boodschap doen, zit er nauwelijks nog in.

Vanmorgen wilde ik een simpel pakje sigaretten kopen. Dat lukte nergens in de buurt. Natuurlijk zijn sigaretten geen eerste levensbehoefte, maar het voorval maakt wel zichtbaar hoe weinig verkooppunten hier nog zijn. Sinds het landelijke verkoopverbod voor supermarkten is het aantal tabaksverkooppunten bovendien sterk afgenomen. Dat verbod geldt sinds 1 juli 2024.

De enige mogelijkheid was een tankstation. Dus schoenen aan, naar de bushalte lopen en met de bus op pad. Voor één boodschap. Dat is toch belachelijk in een plaats die zich nadrukkelijk als stad profileert?

Het probleem is breder dan alleen sigaretten. Heb je niets meer te drinken in huis, dan ben je al snel aangewezen op het station of het centrum. Daar betaal je vervolgens gemakkelijk een paar euro voor één flesje drinken. Mensen met weinig geld worden zo opnieuw het hardst geraakt. Zij hebben meestal geen auto en kunnen ook niet zomaar extra betalen voor producten op dure locaties.

Je zou bijna denken dat sommige delen van Heerlen er minder toe doen. Zolang de voorzieningen op de Heerlerbaan, in Welten en andere beter bedeelde wijken op peil blijven, lijkt er weinig urgentie te zijn.

Maar een stad bestaat niet alleen uit het centrum en de wijken waar alles goed geregeld is. Ook inwoners van Grasbroek, Meezenbroek en Zeswegen moeten hun dagelijkse boodschappen op een normale manier kunnen doen.

Heerlen wil een stad zijn. Zorg er dan ook voor dat álle inwoners stedelijke voorzieningen binnen bereik hebben.

Door en foto: Lidia Carreno Photography

About The Author