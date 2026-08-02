Roda JC verliest oefenduel met 2-4 van Alemannia Aachen

Roda JC heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen met 2-4 verloren van partnerclub Alemannia Aachen. Ondanks een sterk begin van de Kerkradenaren trokken de Duitsers uiteindelijk verdiend aan het langste eind.

De eerste kansen waren voor Roda JC. Nieuwkomer Fynn Schenten liet zich direct gelden en was tweemaal gevaarlijk met schoten op doel. De aanvaller werkte hard en zocht voortdurend de diepte, maar wist zijn goede optreden niet met een doelpunt te bekronen.

Alemannia Aachen nam daarna het initiatief over. De Duitsers waren sterk aan de bal en profiteerden optimaal van zwak verdedigen aan de kant van Roda JC. Binnen zeven minuten sloeg de ploeg driemaal toe en keek de thuisclub tegen een forse achterstand aan.

Kort voor rust bracht aanvoerder Anthony van den Hurk de spanning enigszins terug. Na goed voorbereidend werk van Fynn Schenten werkte hij de voorzet beheerst binnen en bepaalde daarmee de ruststand.

Na de pauze voerden beide trainers verschillende wissels door om zoveel mogelijk spelers speelminuten te geven. Roda JC bleef op zoek naar de aansluiting en kreeg daarvoor loon naar werken. In de 67e minuut was het opnieuw Anthony van den Hurk die het net wist te vinden en de achterstand verkleinde.

De Koempels probeerden vervolgens de druk verder op te voeren, maar Alemannia Aachen bleef gevaarlijk in de omschakeling en stelde de overwinning uiteindelijk veilig. Daarmee eindigde de oefenwedstrijd in een 2-4 nederlaag voor Roda JC.

Hoewel het resultaat teleurstellend was, leverde de wedstrijd de technische staf voldoende aanknopingspunten op in de voorbereiding op de start van de competitie.

Foto: Peter Trompetter: De Duitse huurling Fynn Schenten

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