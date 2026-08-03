Valery Lemmens benoemd tot directeur van OncoZON

Prof. dr. Valery Lemmens is met ingang van 1 augustus 2026 benoemd tot directeur van OncoZON. Met zijn benoeming wil het oncologische netwerk de verbinding tussen wetenschap, praktijk en regionale samenwerking verder versterken.

OncoZON zet zich in voor hoogwaardige, passende en toekomstbestendige oncologische zorg in Zuidoost-Nederland. Daarbij moet iedere patiënt toegang houden tot de best mogelijke behandeling, zo dicht mogelijk bij huis en met aandacht voor de kwaliteit van leven.

Jarenlange betrokkenheid

Lemmens is al jarenlang bij OncoZON betrokken. Vanuit zijn werkzaamheden als bestuurder en als voormalig hoofd Research & Development bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werkte hij met het netwerk samen aan de uitwisseling van data en expertise, kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Volgens Helen Mertens, voorzitter van het Algemeen Bestuur van OncoZON en bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+, is regionale samenwerking noodzakelijk om de groeiende vraag naar oncologische zorg op te vangen.

“Met zijn uitgebreide netwerk als bestuurder, onderzoeker en hoogleraar is professor Valery Lemmens de geknipte persoon om die samenwerking gestalte te geven”, aldus Mertens.

Samenwerking in belang van patiënten

Lemmens benadrukt dat een sterk oncologienetwerk niet draait om de afzonderlijke prestaties van organisaties, maar om wat zij gezamenlijk voor patiënten kunnen betekenen.

“Alleen door regionaal samen te werken kunnen we oncologische zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. Door de gezamenlijke expertise binnen OncoZON optimaal te benutten, kan iedere patiënt rekenen op de best mogelijke zorg, zo dicht mogelijk bij huis”, zegt Lemmens.

Data en wetenschappelijke inzichten moeten zorgprofessionals volgens hem ondersteunen bij het maken van goed onderbouwde keuzes, samen met de patiënt.

Ervaring in wetenschap en bestuur

Lemmens is epidemioloog en onderzoeker. Sinds 2024 is hij hoogleraar Regio-integrale Aanpak van Kanker aan de Universiteit Maastricht. Deze leerstoel richt zich onder meer op het verminderen van regionale verschillen in het voorkomen van kanker en het verbeteren van de oncologische zorg in Zuidoost-Nederland, met bijzondere aandacht voor Limburg.

Hij is al ruim twintig jaar verbonden aan IKNL en maakte sinds 2019 deel uit van de Raad van Bestuur. Momenteel is hij nog als medisch adviseur aan de organisatie verbonden. Eerder was hij bestuurder bij Maastro en hoogleraar Kankersurveillance aan het Erasmus MC.

Lemmens volgt prof. dr. René van der Hulst op, die de afgelopen drie jaar leidinggaf aan OncoZON.

Over OncoZON

OncoZON is een oncologisch netwerk van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in Zuidoost-Nederland. Onder meer Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum, Maastro, VieCuri Medisch Centrum en het Laurentius Ziekenhuis zijn bij het netwerk aangesloten.

In 2024 behaalde OncoZON als eerste oncologische netwerk in Europa de OECI-netwerkaccreditatie.

Foto: Nicole Minneboo – Bron: OncoZON

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