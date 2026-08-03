UEFA verplicht tolken bij persconferenties: taal blijft struikelblok in wereldvoetbal

Voetbal bereikt supporters en journalisten over de hele wereld, maar tijdens internationale persconferenties blijkt taal nog altijd een obstakel. De UEFA verplicht clubs in de Champions League daarom om gekwalificeerde tolken en faciliteiten voor simultaanvertaling beschikbaar te stellen.

In artikel 79.6 van het Champions League-reglement voor het seizoen 2026/2027 staat dat de thuisspelende club bij persconferenties voor de wedstrijd moet zorgen voor de noodzakelijke technische voorzieningen en een gekwalificeerde tolk met kennis van voetbal. Faciliteiten voor simultaanvertaling zijn bij deze persconferenties verplicht.

Bij de Europa League en Conference League geldt een vergelijkbare verplichting vanaf de knock-outfase. De regels verschillen daarmee enigszins per UEFA-competitie.

Incidenten tijdens WK voetbal

Hoe belangrijk goede vertaling is, werd onlangs duidelijk tijdens het WK voetbal 2026. Een Mexicaanse journalist wilde tijdens een persconferentie een vraag in het Spaans stellen aan de Marokkaanse international Achraf Hakimi.

Hakimi, die in Madrid werd geboren en Spaans spreekt, kon de vraag begrijpen. Toch greep een FIFA-medewerker in omdat er tijdens die persconferentie geen vertaling naar het Spaans beschikbaar was. Uiteindelijk mocht de vraag in het Spaans worden gesteld, maar antwoordde Hakimi in het Engels.

Ook tijdens mediaoptredens van Vinícius Jr. en Frenkie de Jong ontstond verwarring over het gebruik van het Spaans. Na kritiek en breed gedeelde beelden besloot de FIFA volgens verschillende internationale media om Spaans alsnog als extra taal beschikbaar te stellen tijdens de persconferenties van het toernooi.

Engels niet voor iedereen vanzelfsprekend

Engels geldt binnen de internationale sport vaak als gemeenschappelijke voertaal, maar lang niet iedere speler, trainer of journalist kan zich daarin even goed uitdrukken.

Uit de EF English Proficiency Index 2025 blijkt dat spreken in meer dan de helft van de 123 onderzochte landen en regio’s de zwakste Engelse taalvaardigheid is. Het onderzoek is gebaseerd op testresultaten van ongeveer 2,2 miljoen volwassenen. Nederland eindigde overigens bovenaan de internationale ranglijst.

Meer dan alleen vertalen

Een goede tolk voorkomt niet alleen misverstanden. Vertaling bepaalt ook welke journalisten vragen kunnen stellen en of spelers hun antwoorden zorgvuldig en in hun eigen woorden kunnen formuleren.

De regels van de UEFA laten zien dat taalvoorzieningen steeds meer worden beschouwd als een vast onderdeel van professionele mediafaciliteiten. Toch is er binnen het internationale voetbal nog geen volledig uniforme aanpak.

De vraag is daardoor niet meer alleen of supporters overal ter wereld een wedstrijd kunnen bekijken. Het gaat er ook om of journalisten, spelers en supporters daadwerkelijk aan het internationale voetbalgesprek kunnen deelnemen.

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