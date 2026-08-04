Peter Trompetter brengt met ‘Òs Kirchroa’ deel twee het verleden tot leven

Nu de prachtige periode van het WMC achter ons ligt, heb ik de draad weer opgepakt met het samenstellen van het streekboek òs Kirchroa deel twee. Ook bij dit zeventiende boek leg ik de lat hoog; met minder neem ik simpelweg geen genoegen. De uitdaging blijft onverminderd groot.

Als alles volgens plan verloopt, ligt het boek nog voor december in de winkel. Ik verheug me er nu al op: het wordt een unieke uitgave van zo’n 200 pagina’s, gevuld met persoonlijke verhalen en prachtig gedigitaliseerde en ingekleurde foto’s. Dat inkleuren heb ik toevertrouwd aan Sjaak Schulteis, die hier echt een meesterwerk van heeft gemaakt. De foto spreekt voor zich en is zoals alle foto’s een blikvanger.

Het persoonlijke verhaal van de onlangs plotseling overleden mevrouw Tummers over de ‘Consum’ heeft nu een extra diepe betekenis gekregen. Ik ben intens dankbaar dat ik haar relaas nog heb mogen optekenen. Tjonge, wat kon zij boeiend vertellen; alsof het gisteren was gebeurd.

Foto en door Peter Trompetter Fotografie

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