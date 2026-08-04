Negen avonden gratis muziek in de Spiegeltent tijdens Cultura Nova

Tijdens Cultura Nova 2026 kunnen bezoekers negen avonden lang gratis genieten van livemuziek in de Spiegeltent. Van vrijdag 28 augustus tot en met zaterdag 5 september staat iedere avond een andere artiest op het podium op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen.

De gratis concertreeks wordt voor het derde jaar georganiseerd door Cultura Nova, Parkstad Limburg Theaters en poppodium Nieuwe Nor. De programmering loopt uiteen van Nederlandse hiphop en Turkse hyperpop tot experimentele techno, rock en Friese poëzie.

Iedere avond een ander geluid

De concertreeks opent op vrijdag 28 augustus met de Belgische artiest Omar Dahl. Een dag later staat de Finse formatie Muovipussi in de Spiegeltent. Ook Grote Geelstaart, rapper Rico, Min Taka en het gemaskerde Brusselse kwartet Why The Eye maken deel uit van het programma.

Why The Eye staat bekend om zelfgebouwde instrumenten en een experimentele muziekstijl die de groep zelf omschrijft als ‘prehistorische techno’. De laatste festivalavonden zijn voor Marathon, de Spaanse band Ketekalles en ZEA & Drumband Hallelujah Makkum.

Programma gratis Spiegeltentconcerten

Vrijdag 28 augustus, 22.00 uur: Omar Dahl

Zaterdag 29 augustus, 21.30 uur: Muovipussi

Zondag 30 augustus, 21.30 uur: Grote Geelstaart

Maandag 31 augustus, 21.30 uur: Rico

Dinsdag 1 september, 22.00 uur: Min Taka

Woensdag 2 september, 21.45 uur: Why The Eye

Donderdag 3 september, 21.15 uur: Marathon

Vrijdag 4 september, 21.15 uur: Ketekalles

Zaterdag 5 september, 21.15 uur: ZEA & Drumband Hallelujah Makkum

Alle optredens zijn gratis toegankelijk. De Spiegeltent staat tijdens Cultura Nova op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen. Het volledige en actuele programma is te vinden op de website van Parkstad Limburg Theaters.

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