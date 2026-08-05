Limburgse onderzoekers testen longkankerbehandeling op levende tumorkopie

MAASTRICHT – Limburgse onderzoekers willen behandelingen tegen longkanker eerst testen op een levende miniatuurkopie van de tumor. Binnen ongeveer twee weken moet de zogenoemde tumorreplica laten zien op welke behandeling de tumor waarschijnlijk het beste reageert. Kankeronderzoekfonds Limburg gaat geld werven voor het vierjarige onderzoeksproject.

Longkanker is nog altijd een van de meest dodelijke vormen van kanker. Artsen kunnen kiezen uit verschillende behandelingen, zoals chemotherapie, immuuntherapie, bestraling en doelgerichte medicijnen. Vooraf is echter niet altijd duidelijk welke behandeling bij een individuele patiënt het beste zal aanslaan.

Daardoor kunnen patiënten te maken krijgen met zware bijwerkingen, terwijl de gekozen behandeling onvoldoende effect heeft. Ook kan hierdoor kostbare behandeltijd verloren gaan.

Levende miniatuurkopie van de tumor

Binnen het onderzoeksproject FaCTS, voluit Fast Cancer Therapy Selection, maken onderzoekers een driedimensionale tumorreplica. Deze levende miniatuurkopie wordt in het laboratorium gekweekt uit een klein stukje tumorweefsel dat voor de diagnose bij de patiënt is afgenomen.

Vervolgens kunnen verschillende medicijnen op de tumorreplica worden getest. Binnen ongeveer twee weken moet duidelijk worden op welke behandeling de tumor waarschijnlijk het beste reageert.

Wanneer de methode voldoende betrouwbaar blijkt, kunnen artsen in de toekomst gerichter een behandeling kiezen die aansluit bij de tumor van de individuele patiënt. Dit kan bijdragen aan een grotere kans op een succesvolle behandeling, minder onnodige bijwerkingen en minder tijdverlies.

“Ons doel is om patiënten sneller de behandeling te geven die de grootste kans op succes biedt en behandelingen die waarschijnlijk niet werken zoveel mogelijk te voorkomen,” zegt dr. Rianne Vaes, hoofdonderzoeker bij de Clinical Research-divisie van Maastro.

Eerste resultaten positief

Bij meer dan 65 procent van de onderzochte patiënten kon succesvol een tumorreplica worden gekweekt. In een eerste studie konden de replica’s bovendien met een hoge nauwkeurigheid voorspellen hoe de tumor op een behandeling reageerde.

Tijdens het vervolgonderzoek worden ongeveer 285 tot 300 patiënten met longkanker gevolgd. Zij worden behandeld bij MUMC+ en Zuyderland. De onderzoekers willen hiermee vaststellen of de methode voldoende betrouwbaar is om uiteindelijk binnen de dagelijkse patiëntenzorg te gebruiken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maastro, in samenwerking met MUMC+, Maastricht University en Zuyderland.

Kankeronderzoekfonds Limburg start fondsenwerving

Voor het vierjarige onderzoeksproject is ongeveer 320.000 euro nodig. Kankeronderzoekfonds Limburg gaat hiervoor geld inzamelen.

“Dit onderzoek laat heel concreet zien waarom fondsenwerving voor kankeronderzoek in Limburg zo belangrijk is,” zegt Marcel Bourgonje, fondsenwerver bij Kankeronderzoekfonds Limburg. “Het gaat niet om onderzoek dat pas over tientallen jaren misschien iets oplevert. De onderzoekers werken aan een methode die artsen kan helpen om patiënten sneller een behandeling op maat te geven.”

Kankeronderzoekfonds Limburg ondersteunt wetenschappelijk kankeronderzoek binnen het Limburgse zorg- en kennisnetwerk. Het fonds werft hiervoor bijdragen van particulieren, bedrijven, maatschappelijke partners en deelnemers aan acties.

Tumorreplica’s bewaren in levende biobank

Naast het onderzoek naar behandelingen op maat bouwen de onderzoekers aan een zogenoemde ‘living biobank’. Hierin worden de tumorreplica’s bewaard.

Onderzoekers kunnen deze levende tumormodellen later gebruiken om nieuwe medicijnen en verschillende combinaties van behandelingen te testen. Het project kan daarmee niet alleen bijdragen aan betere zorg voor huidige patiënten, maar ook aan de ontwikkeling van toekomstige kankerbehandelingen.

Meer informatie over het onderzoek en bijdragen aan het project zijn te vinden op de actiepagina van Kankeronderzoekfonds Limburg.

About The Author