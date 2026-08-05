De Hoots is d’r Hammer: 18e editie Buurtfeest Holz

Onder het motto ‘De Hoots is d’r Hammer!’ presenteren De Sjplinktere van de Hoots op zaterdag 5 september 2026 de achttiende editie van Buurtfeest Holz. Van 15.00 tot 24.00 uur staat het gebied rondom de kerk van de Holz in het teken van muziek, gezelligheid en activiteiten voor jong en oud.

Liveoptredens en dj-team

Het muzikale programma bestaat uit liveoptredens van Die Altböhmischen, Ronnyron en de COPYCAT.band. Het Los Mar Joa DJ Team sluit het buurtfeest af als laatste sjtiemmoengsbom van de avond.

Activiteiten voor kinderen

Ook voor kinderen is er genoeg te beleven. Scouting St. Willibrord verzorgt verschillende spelletjes. Daarnaast zijn er een luchtkussen en een stoomtrein aanwezig.

Traditionele kaffieëklatsj

De traditionele kaffieëklatsj met vlaaien ontbreekt ook tijdens deze editie niet. Bezoekers die zelf een vlaai of taart bakken, kunnen hun gebak op zaterdagochtend 5 september inleveren op het plein voor de kerk. Tijdens het buurtfeest krijgen de zelfgebakken vlaaien en taarten daar een mooie plek.

Speciaalbier en barbecue

Brouwerij Rolduc serveert ’s middags verschillende speciaalbieren, waaronder Blonde Non en Joepeman. In de late namiddag gaat bovendien de barbecue aan, zodat er ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

De Sjplinktere van de Hoots bedanken alle sponsoren, vrijwilligers en vlaaienbakkers die het buurtfeest mede mogelijk maken.

Actuele informatie over De Hoots is d’r Hammer! is te vinden op de Facebookpagina van De Sjplinktere van de Hoots.

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