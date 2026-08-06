Spacerockpionier Hawkwind komt in september naar Heerlen

De legendarische Britse rockband Hawkwind komt op zaterdag 12 september 2026 naar Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. De band, die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de spacerock, geeft die avond een sta-concert in de Limburgzaal.

De Britse spacerockband Hawkwind brengt tijdens de Nederlandse concerten in Hawkwind treedt op 12 september 2026 op in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.

Hawkwind werd in 1969 opgericht door zanger en gitarist Dave Brock, die na meer dan vijf decennia nog altijd de drijvende kracht achter de groep is. De band ontwikkelde een herkenbaar geluid waarin psychedelische rock, stevige gitaarriffs, elektronische experimenten en sciencefictionachtige klanklandschappen samenkomen.

Van ‘Silver Machine’ tot Motörhead

De grote doorbraak volgde in 1972 met de single Silver Machine. Het nummer werd opgenomen tijdens een benefietconcert in de Londense Roundhouse en bereikte de tweede plaats in de Britse hitlijsten.

Op het nummer is bassist Lemmy Kilmister als zanger te horen. Lemmy maakte enkele jaren deel uit van Hawkwind en richtte na zijn vertrek in 1975 Motörhead op. Hawkwind bleef ondertussen albums uitbrengen en groeide uit tot een invloedrijke naam binnen de Britse rockmuziek.

De concerten van de band staan bekend om hun combinatie van muziek, licht, geluid en theatrale elementen. Daarmee bouwde Hawkwind al in de jaren zeventig een reputatie op als een bijzondere en vernieuwende liveband.

Nieuw en zeldzaam materiaal

Tijdens de Nederlandse concerten kan het publiek naast bekende nummers ook materiaal verwachten van Psychedelic Selection. Deze nieuwe uitgave combineert nieuw studiomateriaal met niet eerder uitgebrachte archiefopnamen, opnieuw bewerkte klassiekers en live-in-de-studio-uitvoeringen.

De collectie bevat onder meer de laatste opname die de in 2012 overleden gitarist Huw Lloyd-Langton met Hawkwind maakte. Hij is te horen op een nieuwe uitvoering van Hurry On Sundown, een nummer dat oorspronkelijk op het debuutalbum van de band uit 1970 stond.

Twee concerten in Nederland

Hawkwind geeft in september twee concerten in Nederland. Na het optreden in Heerlen reist de band door naar Utrecht.

Zaterdag 12 september 2026

Aanvang: 20.30 uur

Parkstad Limburg Theaters, Limburgzaal, Heerlen

Sta-concert

Tickets kosten € 49,50 en zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.

Zondag 13 september 2026

Aanvang: 20.15 uur

TivoliVredenburg, Ronda, Utrecht

Tickets zijn verkrijgbaar via TivoliVredenburg.

Meer informatie over de band is te vinden op hawkwind.com.

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