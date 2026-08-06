Van zomers fris naar warm en gelaagd: dit zijn de parfumtrends voor het najaar van 2026

Nu de zomer langzaam plaatsmaakt voor koelere dagen, veranderen niet alleen onze kleding en dagelijkse gewoonten. Ook op het gebied van parfum verschuiven de voorkeuren. Frisse citrusgeuren en lichte zomerparfums maken in het najaar vaak plaats voor warmere, rijkere en meer gelaagde geuren.

Voor het najaar van 2026 signaleren internationale parfum- en beautypublicaties verschillende opvallende ontwikkelingen. Zo krijgen houtachtige gourmandgeuren, donker fruit en intensere parfumconcentraties steeds meer aandacht.

Warme gourmandgeuren met een houtachtige basis

Gourmandparfums, met geurnoten die doen denken aan zoete lekkernijen, blijven populair. Dit najaar worden zoete ingrediënten steeds vaker gecombineerd met warme houtsoorten.

Denk daarbij aan pistache, vanille, geroosterde granen en zachte melk- of theeakkoorden, aangevuld met cederhout, sandelhout of kasjmierachtige geurnoten. Hierdoor blijft een parfum warm en comfortabel, zonder uitsluitend zoet te ruiken.

Deze combinatie wordt ook wel ‘gourmand woods’ genoemd en past goed bij de overgang van de late zomer naar de herfst.

Donker fruit vervangt zomerse citrus

Tijdens warme zomerdagen zijn citroen, bergamot en andere frisse citrusnoten geliefd. In het najaar van 2026 verschuift de aandacht naar donkerdere fruitsoorten.

Vooral pruim, vijg en donkere kers worden gecombineerd met onder meer roos, suède, saffraan, amber en oud. Het resultaat is een vollere geur die zowel fruitig als warm kan zijn.

Wie nog niet direct wil overstappen op een zware wintergeur, kan kiezen voor een parfum waarin donker fruit wordt gecombineerd met een lichte bloemige of houtachtige basis.

Van één vaste geur naar een parfumgarderobe

Steeds meer parfumliefhebbers kiezen niet langer voor één vaste ‘signature scent’. In plaats daarvan stellen zij een kleine parfumgarderobe samen met verschillende geuren voor verschillende momenten.

Een lichte geur kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor overdag of op kantoor, terwijl een warmere en intensere geur wordt bewaard voor de avond. Ook het combineren van meerdere parfums, vaak aangeduid als ‘layering’, blijft zichtbaar binnen de parfumwereld.

Bij layering is voorzichtigheid belangrijk. Begin bijvoorbeeld met een zachte muskus- of vanillegeur en voeg daarna één houtachtige, kruidige of fruitige geur toe. Door eerst kleine hoeveelheden te gebruiken, voorkom je dat de combinatie te overheersend wordt.

Meer belangstelling voor intense parfums

Naast eau de toilette en eau de parfum krijgen ook sterkere parfumconcentraties meer aandacht. Extrait de parfum bevat doorgaans een hogere concentratie geurstoffen, waardoor de geur vaak langer waarneembaar blijft. De precieze sterkte en houdbaarheid verschillen echter per product en per huidtype.

Een intens parfum hoeft niet royaal te worden aangebracht. Eén of twee kleine sprays kunnen al voldoende zijn, zeker wanneer het parfum warme houtsoorten, specerijen of oud bevat.

Zo kies je een parfum voor het najaar

Een parfum ontwikkelt zich op iedere huid anders. Probeer een geur daarom bij voorkeur eerst op de huid en geef hem voldoende tijd om zich te ontwikkelen.

Let bij een najaarsparfum bijvoorbeeld op de volgende geurnoten:

vanille, tonkaboon en pistache voor een warme gourmandgeur;

sandelhout, cederhout en oud voor een houtachtig karakter;

pruim, vijg en donkere kers voor een fruitige herfstgeur;

amber, saffraan en zachte specerijen voor extra warmte;

muskus en theeakkoorden voor een rustige, zachtere geur.

Wie een nieuwe geur zoekt, hoeft niet direct voor de zwaarste variant te kiezen. Een parfum met fruitige topnoten en een warme houtachtige basis vormt vaak een prettige overgang tussen zomer en herfst.

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Zo kun je gericht zoeken naar een geur die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeur én bij het nieuwe seizoen.

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