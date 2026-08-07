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Nieuwe mannelijke Afrikaanse leeuw in zijn verblijf in GaiaZOO in Kerkrade

Nieuwe mannelijke leeuw van GaiaZOO onverwacht overleden

door
Dolce & Gabbana Intenso

De nieuwe mannelijke Afrikaanse leeuw van GaiaZOO is onverwacht overleden. Het dier, dat sinds eind juni in Kerkrade verbleef, werd plotseling ziek en voor medisch onderzoek onder narcose gebracht. Ondanks een spoedbehandeling ontwaakte de leeuw niet meer uit de narcose.

GaiaZOO laat sectie verrichten om de doodsoorzaak te achterhalen. Daarnaast bespreekt het dierenpark de ontstane situatie met de coördinator van het Europese managementprogramma voor Afrikaanse leeuwen.

Lees het volledige bericht op de website van GaiaZOO.

📷 © Peter Trompetter Fotografie

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Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

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