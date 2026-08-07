Iedere vierkante meter telt: planoloog Jelle werkt aan de toekomst van Limburg

Hoe moet Limburg er over twintig, vijftig of zelfs honderd jaar uitzien? Die vraag speelt een belangrijke rol in het werk van planoloog Jelle bij de Provincie Limburg. Hij beoordeelt plannen voor onder meer woningbouw, natuur en duurzame energie en kijkt daarbij verder dan de behoeften van vandaag.

De beschikbare ruimte in Limburg is beperkt, terwijl er verschillende belangen spelen. Er zijn woningen nodig, bedrijven willen zich kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd moeten natuur en het karakteristieke Limburgse landschap worden beschermd. De provincie probeert bij nieuwe plannen een balans tussen deze belangen te vinden.

Provincie betrokken bij gemeentelijke plannen

Gemeenten beoordelen aanvragen voor omgevingsvergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan. Ook de Provincie Limburg kan daarbij betrokken zijn. Dat gebeurt wanneer provinciale belangen, zoals woningbouw, natuurbescherming of de inrichting van het landschap, een rol spelen.

Planologen bekijken gemeentelijke plannen en initiatieven al vanaf een vroeg stadium. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of woningbouwplannen aansluiten bij de regionale woonbehoefte. Het gaat niet alleen om het totale aantal woningen, maar ook om het soort woningen en de plek waar deze worden gebouwd.

Volgens Jelle moet worden voorkomen dat het woningaanbod te eenzijdig wordt. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor betaalbare woningen.

Keuzes voor de lange termijn

Het werk van een planoloog gaat niet alleen over projecten die op dit moment worden uitgevoerd. De Provincie Limburg maakt ook gebiedsvisies voor de komende decennia. Deze visies dienen als leidraad voor beslissingen die nu worden genomen.

Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. Dat gaat bijvoorbeeld over ruimte voor zonnepanelen en windmolens, maar ook over het toekomstbestendig inrichten van woongebieden, bedrijventerreinen, natuur en infrastructuur.

“Je kunt elke vierkante meter maar één keer benutten, dus het is belangrijk dat dat slim en goed gebeurt”, legt Jelle uit.

Woningbouw en bescherming van het landschap

De behoefte aan nieuwe woningen zorgt voor grote ruimtelijke uitdagingen. Behalve het aantal en het type woningen is ook de locatie van belang.

Binnen bestaande steden en dorpen kan woningbouw bijdragen aan de leefbaarheid. In het landelijk gebied moet tegelijkertijd rekening worden gehouden met natuur, landbouw en het kenmerkende Limburgse landschap. Ook gemeenten hebben ieder hun eigen behoeften, mogelijkheden en karakter.

Planologen overleggen daarom met gemeenten en andere betrokken partijen. Samen bekijken zij hoe plannen kunnen worden uitgevoerd zonder andere belangrijke belangen uit het oog te verliezen.

Zichtbaar resultaat

De verschillende belangen maken het werk volgens Jelle complex, maar ook interessant. Projecten waaraan een planoloog meewerkt, worden uiteindelijk zichtbaar in de leefomgeving.

Voor Jelle zit de voldoening vooral in projecten waarin uiteenlopende belangen bij elkaar komen. Wanneer een plan goed wordt uitgevoerd, draagt het niet alleen bij aan de woningbehoefte of economische ontwikkeling, maar ook aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving in Limburg.

Bron: https://www.provincieprofessional.nl/verhalen/prov-prof-ruimte/

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