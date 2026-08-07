Verduurzaming woningen in Vrieheide en Eikenderveld boekt vooruitgang

De gemeente Heerlen meldt vooruitgang bij het verduurzamen van woningen in Vrieheide en Eikenderveld. In Vrieheide waren tot en met juni 63 woningen volledig aangepakt. Daarnaast zijn 109 woningen gereed om de werkzaamheden te laten beginnen.

De gemeente werkt zowel met buurtgerichte projecten als met de stadsbrede aanpak Heerlen Verduurzaamt. Daarmee wil Heerlen woningen energiezuiniger en comfortabeler maken en inwoners helpen hun energierekening te verlagen.

Aanpak van witte woningen in Vrieheide

In Vrieheide worden de zogenoemde witte woningen per bouwblok aangepakt. Volgens de gemeente zijn in een periode van drie maanden 60 procent meer woningen aangepakt.

Tot en met juni 2026 werden in de wijk:

63 woningen volledig aangepakt;

442 gesprekken met bewoners gevoerd;

109 woningen gereedgemaakt voor de uitvoering.

Van juli tot het einde van 2026 wil de gemeente nog 110 woningen afronden. Daarmee moet het totale aantal verduurzaamde woningen in Vrieheide uitkomen op 172.

Wethouder Casper Gelderblom zegt dat de gemeente bewoners persoonlijk begeleidt. De verduurzaming moet volgens hem zorgen voor comfortabelere woningen en lagere energierekeningen.

Aandacht voor historie Eikenderveld

Ook in Eikenderveld wordt aan woningverduurzaming gewerkt. Bij de plannen houdt de gemeente rekening met de geschiedenis en het karakter van de Spoorkolonie.

Inmiddels zijn volgens de gemeente meer dan dertig gesprekken bij bewoners thuis gevoerd. Wijkvereniging Trots op Eikenderveld, afgekort TOE, ondersteunt het project.

Informatiepunt aan Eikenderweg

Aan de Eikenderweg 43 moet in de zomer van 2026 een nieuw informatiepunt worden geopend. Bewoners kunnen daar terecht voor advies over het verduurzamen van hun woning.

Het pand is door de gemeente aangekocht en stond eerder bekend als een overlastpand. De gemeente wil het gebouw met de nieuwe bestemming inzetten voor ondersteuning van bewoners en verbetering van de buurt.

Energiecoaches bezochten ruim 43.000 woningen

Naast de projecten in afzonderlijke buurten voert de gemeente de campagne Heerlen Verduurzaamt uit. Energiecoaches bezochten daarvoor volgens de gemeente meer dan 43.000 woningen in de stad.

Tijdens deze huis-aan-huisactie werden 11.057 energieadviezen gegeven. Inmiddels zijn binnen de stadsbrede aanpak 724 woningen verduurzaamd. Heerlen verwacht de komende jaren nog duizenden woningen te kunnen aanpakken.

Bron: Gemeente Heerlen

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