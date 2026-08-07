Roda JC-veteranen openen Jacques Koole Toernooi met ruime 6-1-zege

De Roda JC-veteranen zijn het Jacques Koole Toernooi overtuigend begonnen. Op Sportpark Kaalheide versloegen de oud-spelers vrijdagavond een selectie van Kerkraadse amateurveteranen met 6-1. Het publiek kreeg een sportieve en doelpuntrijke wedstrijd voorgeschoteld, waarin ook de nodige voetbalnostalgie aanwezig was.

Door Peter Trompetter

Vanaf de aftrap om 19.30 uur namen de Roda JC-veteranen het initiatief. Ze hadden het meeste balbezit, maar de gevaarlijkste kansen in de openingsfase waren voor de amateurselectie. De defensie van Roda JC bleef echter overeind, mede dankzij doelman Sieb Dijkstra.

De bijna 60-jarige keeper, die in Schotland uitgroeide tot een cultheld, liet zien dat hij het keepen nog altijd beheerst.

Nöllgen en Van Kesteren zetten Roda op voorsprong

Na een kwartier spelen brak Frits Nöllgen de wedstrijd open. Hij maakte in de vijftiende minuut de 1-0 voor de Roda JC-veteranen.

Tien minuten later verdubbelde Maikel van Kesteren de voorsprong. Na een dynamische actie schoot hij de 2-0 binnen. De Kerkraadse amateurveteranen boden knap tegenstand, maar konden niet voorkomen dat Roda JC met een comfortabele voorsprong de rust inging.

Doelpuntenregen na de rust

Na de 3-0 werd het 3-1 na een fraaie assist van mij scoorde Mourad. Het slot akkoord was voor kerkrade met een fraaie treffer scoorde Rik E en verschalkte zo Sieb Dijkstra. Eindstand 6-2

Vijf minuten later was Nöllgen opnieuw trefzeker: 4-0. Ook Rick Raeven liet zich op het scoreformulier zetten. Hij maakte in de 45e minuut het vijfde doelpunt van Roda JC.

Nöllgen completeerde vervolgens zijn hattrick. In de 50e minuut schoot hij de 6-0 tegen de touwen.

Benyahia maakt eretreffer

Het slotakkoord was voor de Kerkraadse amateurveteranen. Rik Engelenburg, die na drie jaar weer op het voetbalveld stond, leverde een fraaie assist af op Mourad Benyahia. Die bleef rustig en maakte de 6-1.

De treffer werd enthousiast ontvangen door het publiek. Het bleef uiteindelijk bij 6-1 in een wedstrijd die naast de zeven doelpunten ook werd gekenmerkt door sportiviteit en fair play.

Het programma op Sportpark Kaalheide gaat zaterdag 8 augustus om 11.00 uur verder. Dan komen de eerste elftallen in actie in de strijd om de Beleef Kerkrade Cup.

Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

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