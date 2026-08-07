The Notorious IBE 2026 begonnen onder stralende zon in Heerlen

The Notorious IBE 2026 is vrijdagmiddag van start gegaan in het centrum van Heerlen. Al vroeg op de eerste festivaldag was het behoorlijk druk in de binnenstad. Bezoekers, dansers en liefhebbers van hiphopcultuur kwamen bij elkaar voor battles, workshops, muziek en andere activiteiten.

The Notorious IBE vindt van 7 tot en met 9 augustus 2026 plaats in het centrum van Heerlen.

Het zonnige en warme weer zorgde voor een zomerse festivalsfeer. Voor de dansers waren de hoge temperaturen een extra uitdaging. Ondanks de warmte werd er volop gebattled en lieten deelnemers hun beste bewegingen zien aan het aanwezige publiek.

Ondanks de zomerse warmte lieten de deelnemers vrijdagmiddag hun beste bewegingen zien.

Verschillende battles op openingsdag

Op het officiële vrijdagprogramma stonden verschillende danswedstrijden. Zo begon de middag met Lock It In The Pocket, een lockingbattle die van 15.00 tot 17.00 uur werd gehouden. Vanaf 16.30 uur stond de junior-editie van Flava In Ya Ear op het programma. Bij deze allstylesbattle namen dansers jonger dan achttien jaar het tegen elkaar op.

Later op de middag volgden onder meer Footworkerz, een battle gericht op breaking footwork, en de kwalificaties van de Fujifilm Instax Undisputed Crew 5 versus 5. De finale van deze internationale crewcompetitie vindt zondag plaats.

Vrijdagavond gaat het programma verder met The Wu Battle, waarin hiphop en breaking samenkomen. Daarna zijn er op verschillende locaties in de stad muziekprogramma’s en afterparty’s.

Officiële uitslagen van de vrijdagbattles kunt u later lezen op de website van IBE

Internationale hiphopgemeenschap in Heerlen

The Notorious IBE brengt opnieuw dansers en bezoekers uit verschillende landen naar Heerlen. Tijdens het festival staan niet alleen breaking en andere dansstijlen centraal. Ook muziek, mode, film, workshops, gesprekken en de bredere hiphopcultuur maken deel uit van het programma.

De jubileumeditie vindt plaats op verschillende binnen- en buitenlocaties in het centrum. Tot de locaties behoren onder meer de verschillende cyphers, de Culture Market en de Beat Bar.

IBE duurt nog het hele weekend

The Notorious IBE duurt nog tot en met zondag 9 augustus. Zaterdag staan opnieuw kwalificaties en verschillende battles, workshops en jamsessies op het programma. Op zondag worden onder meer de finales van de Fujifilm Instax Undisputed-competitie gehouden.

Voor verschillende programmaonderdelen zijn nog tickets verkrijgbaar. Het volledige tijdschema en de ticketinformatie zijn te vinden op de officiële website van The Notorious IBE.

Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

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