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KVC Oranje wint de Beleef Kerkrade Cup in Kerkrade

KVC Oranje verrassende winnaar van Beleef Kerkrade Cup

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KVC Oranje heeft verrassend de Beleef Kerkrade Cup gewonnen. Vooraf behoorde de ploeg niet tot de favorieten voor de eindzege. Die rol leek eerder weggelegd voor VV Chevremont, dat op het hoogste niveau van de deelnemende clubs uitkomt.

VV Chevremont begon voortvarend aan het toernooi, maar zag het niveau na enkele wedstrijden teruglopen. Tegen het lager geklasseerde H.A.C. kreeg de ploeg het zwaar. Na een gelijkspel moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek H.A.C. de sterkste.

Voor VV Chevremont resteerde uiteindelijk een teleurstellende derde plaats. De ploeg miste bovendien twee belangrijke spelers vanwege blessures. Trainer Michel Haan wilde dat echter niet als excuus gebruiken. Hij stelde nuchter vast dat het was zoals het was. Volgens de trainer zal de spelersgroep deze harde, maar leerzame les moeten meenemen.

Prijsuitreiking Beleef Kerkrade Cup

Na afloop van het toernooi vond de prijsuitreiking plaats. De bekers werden uitgereikt door wethouder Nicolle Heijltjes en Roda JC-icoon Piet Kousen.

Aan de Beleef Kerkrade Cup namen de volgende verenigingen deel:

  • KVC Oranje
  • H.A.C.
  • VV Chevremont
  • Kerkrade-West
  • RKTSV

Jacques Koole Toernooi op sportpark Kaalheide

Zondag staat in Kerkrade opnieuw een voetbaltoernooi op het programma. Om 10.30 uur begint op sportpark Kaalheide de eerste wedstrijd van het Jacques Koole Toernooi. Tijdens dit toernooi staan talenten onder de 19 jaar centraal.

Omdat de naam Jacques Koole tegenwoordig bij veel mensen minder bekend is, wil organisator Stichting Vrienden van Roda JC de herinnering aan de voormalige trainer levend houden. Koole was als trainer nauw betrokken bij Roda JC en overleed in 1972 plotseling.

Ook dit jaar verschijnen internationale jeugdteams aan de aftrap. Een van de wedstrijden gaat tussen de talenten onder 19 jaar van Roda JC en KV Kortrijk.

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Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

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