IBE 2026 dag 2 in beeld: volle straten en energieke battles in Heerlen

De tweede dag van The Notorious IBE 2026 bracht zaterdag opnieuw veel energie naar het centrum van Heerlen. Dansers, creatievelingen en bezoekers uit verschillende landen kwamen samen voor een dag vol battles, muziek en hiphopcultuur.

Veel bezoekers verzamelden zich rond het podium tijdens de tweede dag van The Notorious IBE 2026. Foto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

Op de verschillende locaties in de binnenstad lieten dansers tijdens de battles hun kracht, techniek en creativiteit zien. Het publiek stond dicht rond de dansvloer en reageerde enthousiast op de optredens en onderlinge duels.

Een danser trekt met een spectaculaire move alle aandacht tijdens dag 2 van The Notorious IBE 2026. Foto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

Ook buiten de battles was de bijzondere sfeer van IBE overal zichtbaar. De winkelstraten waren druk en jong en oud genoot van het zonnige weer, de muziek en de internationale bezoekers.

Overzichtsfoto van het publiek tijdens The Notorious IBE 2026 in het centrum van Heerlen. Bezoekers kijken naar het programma terwijl de zon over het festivalterrein schijnt. Foto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel.

The Notorious IBE viert dit jaar zijn 25e editie en duurt nog tot en met zondag 9 augustus. Op de slotdag staan opnieuw battles, muziek en andere programmaonderdelen op verschillende locaties in Heerlen gepland.

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Dit artikel toont een korte deel van dag 2.

Meer sfeerfoto’s en beelden van de battles is te bekijken op de Facebookpagina van Parkstad Actueel.

Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

Meer informatie over het programma staat op de website van The Notorious IBE.

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