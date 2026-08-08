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Druk winkelend publiek in het centrum van Heerlen

Heerlen bruist: topdrukte en volop gezelligheid in het centrum

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Het centrum van Heerlen trok zaterdag veel bezoekers. Onder een stralende zon vulden de winkelstraten zich met winkelend publiek, ouderen, jongeren, creatievelingen en dansers. Het leverde een levendig en kleurrijk straatbeeld op.

Volle winkelstraat met bezoekers in de binnenstad van Heerlen
Jong en oud trok zaterdag naar de winkelstraten van Heerlen. Foto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

Op verschillende plekken in de binnenstad was het behoorlijk druk. Bezoekers liepen langs de winkels, genoten van de gezellige sfeer of zochten een plekje in de schaduw. Jong en oud kwam samen in een centrum dat zich deze zaterdag van zijn levendigste kant liet zien.

Bezoekers van IBE verzamelen zich op een zonnige plek in het centrum van Heerlen
De zon en activiteiten brachten veel mensen op de been. Foto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

De combinatie van volle winkelstraten, zomers weer en uiteenlopende bezoekers zorgde voor een bruisende dag in Heerlen. Een heel mooi beeld.

De foto’s geven een mooie indruk van de drukte en gezelligheid in de stad door IBE 2026.

Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

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Portretfoto van Lidia Carreno, eigenaar van Werkruimte van Lidia Carreno

Redactie van PA | Lidia Carreno

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