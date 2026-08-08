Heerlen bruist: topdrukte en volop gezelligheid in het centrum

Het centrum van Heerlen trok zaterdag veel bezoekers. Onder een stralende zon vulden de winkelstraten zich met winkelend publiek, ouderen, jongeren, creatievelingen en dansers. Het leverde een levendig en kleurrijk straatbeeld op.
Op verschillende plekken in de binnenstad was het behoorlijk druk. Bezoekers liepen langs de winkels, genoten van de gezellige sfeer of zochten een plekje in de schaduw. Jong en oud kwam samen in een centrum dat zich deze zaterdag van zijn levendigste kant liet zien.
De combinatie van volle winkelstraten, zomers weer en uiteenlopende bezoekers zorgde voor een bruisende dag in Heerlen. Een heel mooi beeld.
De foto’s geven een mooie indruk van de drukte en gezelligheid in de stad door IBE 2026.
Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel
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