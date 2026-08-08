Internationale Kattendag: zet jouw kat vandaag extra in het zonnetje

Kattenliefhebbers hebben vandaag een goede reden voor een extra knuffel, lekker hapje of speelmoment. Op 8 augustus wordt wereldwijd Internationale Kattendag gevierd. De dag staat niet alleen in het teken van onze geliefde huisgenoten, maar vraagt ook aandacht voor kattenwelzijn en de bescherming van katten.

Internationale Kattendag werd in 2002 in het leven geroepen door het International Fund for Animal Welfare. Sinds 2020 wordt de dag beheerd door International Cat Care, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de gezondheid en het welzijn van katten.

Van eigenzinnige huisgenoot tot trouwe vriend

Wie met een kat samenleeft, weet dat iedere kat een eigen karakter heeft. Sommige katten zoeken voortdurend gezelschap, terwijl andere dieren liever zelf bepalen wanneer het tijd is voor aandacht.

Ze kunnen speels, nieuwsgierig, ontspannen en soms bijzonder eigenwijs zijn. Juist die combinatie maakt katten voor veel mensen tot geliefde huisgenoten.

Internationale Kattendag is een mooi moment om bewust aandacht te besteden aan wat een kat nodig heeft. Denk aan voldoende beweging, geschikte voeding, een veilige leefomgeving, medische verzorging en plaatsen waar het dier zich rustig kan terugtrekken.

Ook aandacht voor katten zonder thuis

Niet iedere kat heeft een veilig thuis. Dierenasielen en andere opvangorganisaties verzorgen katten die zijn achtergelaten, verdwaald of om verschillende redenen niet langer bij hun eigenaar kunnen blijven.

Wie een kat wil adopteren, doet er goed aan vooraf te bekijken welk dier bij de eigen woonsituatie en levensstijl past. Een kat adopteren is een verantwoordelijkheid voor langere tijd.

Ook mensen die geen kat kunnen adopteren, kunnen soms helpen door een dierenopvang te ondersteunen, benodigdheden te doneren of berichten over katten die een thuis zoeken te delen.

Zo kun je Internationale Kattendag vieren

Een kat hoeft natuurlijk niet te weten dat het vandaag een bijzondere dag is. Met enkele eenvoudige activiteiten kun je wel zorgen voor extra aandacht:

Maak tijd vrij om samen te spelen.

Controleer of speelgoed nog veilig en onbeschadigd is.

Maak een fijne rust- of verstopplek.

Borstel de kat wanneer het dier dat prettig vindt.

Maak een mooie foto van je kat.

Steun een lokale dierenopvang.

Bekijk of er een kat in het asiel op een nieuw thuis wacht.

Let bij traktaties altijd op dat deze geschikt zijn voor katten en geef ze met mate.

Deel jouw kat met Parkstad Actueel

Vandaag zetten we tijdens Internationale Kattendag alle katten extra in het zonnetje. Daarom zijn we benieuwd naar de katten van onze lezers uit Parkstad en Limburg!

Plaats de mooiste, liefste of grappigste foto van jouw kat onder ons Facebookbericht. Vertel ons ook hoe je kat heet, waar jullie wonen en wat hem of haar zo bijzonder maakt.

Ook een foto en mooie herinnering aan een kat die je moet missen, is van harte welkom. Zo maken we samen van de reacties een liefdevol eerbetoon aan onze katten. 🐱🐾

Fijne Internationale Kattendag voor alle katten en kattenliefhebbers!

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