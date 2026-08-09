Boshuizerbergen zwaar getroffen door brand: duizenden jeneverbesstruiken verloren

VENRAY – De natuur in de Boshuizerbergen heeft zwaar te lijden gehad onder de grote brand die afgelopen maandag uitbrak. Volgens Het Limburgs Landschap is een groot deel van het bos en struweel verloren gegaan. Ook het leefgebied van tal van bijzondere diersoorten is door de brand aangetast.

De afgelopen dagen is door brandweer, veiligheidsregio, medewerkers, vrijwilligers, loonwerkers en agrariërs hard gewerkt om de brand onder controle te krijgen en verdere schade zoveel mogelijk te beperken.

Voor Het Limburgs Landschap komt de brand hard aan. Medewerkers kennen het gebied goed en zien dat een bijzonder natuurgebied zwaar is getroffen. In het gebied stonden meer dan 4.000 jeneverbesstruiken, waarvan sommige naar schatting 130 jaar oud zijn. Samen vormden deze struiken het grootste jeneverbessenstruweel van Zuid-Nederland.

Ook voor dieren heeft de brand grote gevolgen. De Boshuizerbergen vormden het leefgebied van verschillende bijzondere soorten. Zo kwamen er onder meer nachtzwaluwen en levendbarende hagedissen voor. Hoe groot de schade aan de natuur precies is, kan volgens Het Limburgs Landschap nog niet worden vastgesteld.

Veel inzet om natuur te redden

Tijdens en na de brand werd alles gedaan om zoveel mogelijk van het gebied te behouden. Brandweerlieden waren dagenlang actief, terwijl loonwerkers en agrariërs ondersteuning boden. Medewerkers en vrijwilligers surveilleren het gebied en proberen smeulende plekken met de hand onder controle te houden.

Ondanks de grote schade ziet Het Limburgs Landschap ook perspectief. De natuur kan volgens de organisatie verrassend veerkrachtig zijn. De komende periode moet het gebied eerst veilig worden gehouden en wordt de schade verder in kaart gebracht.

Daarna volgt een langdurig herstelproces. Het zal volgens Het Limburgs Landschap jaren duren voordat de natuur zich heeft hersteld.

Oproep voor steun

Het Limburgs Landschap roept mensen die het herstel van de Boshuizerbergen willen steunen op om een donatie te doen. Volgens de organisatie helpt iedere bijdrage bij het herstelwerk dat de komende jaren nodig is.

Bron: Het Limburgs Landschap

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