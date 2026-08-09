Historische wandelingen door Rumpen en rond de Prins Hendriklaan in Brunssum

BRUNSSUM – De afdeling PRO Brunssum zet de traditie van de PvdA voort met historische wandelingen door Brunssum. Op donderdag 20 en 27 augustus en zondag 6 september kunnen belangstellenden onder leiding van historicus Servie Broers meer te weten komen over de geschiedenis van Rumpen en het gebied rond de Prins Hendriklaan.

De wandelingen starten op donderdag 20 augustus om 19.00 uur, donderdag 27 augustus om 19.00 uur en zondag 6 september om 10.30 uur. De exacte vertrekplek wordt na aanmelding doorgegeven.

Tijdens de ongeveer twee uur durende wandeling is er aandacht voor verschillende aspecten van de geschiedenis van het gebied. Zo komen vervoer, wonen en architectuur en scholen aan bod. Ook de geschiedenis van de Staatsmijn Hendrik krijgt bijzondere aandacht.

Ook de huidige ontwikkelingen in het gebied komen tijdens de wandeling aan de orde. PvdA-wethouder Merle Brüning en/of fractievoorzitter Vera Braam vertellen meer over nieuwe plannen voor het gebied.

Gratis deelname, aanmelden verplicht

Deelname aan de historische wandeling is gratis. Onderweg is er een stop met koffie, thee en een versnapering. Omdat per wandeling maximaal 25 deelnemers kunnen meelopen, is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Aanmelden kan per e-mail via sbrs.brunssum@gmail.com. Vermeld daarbij de naam, de gewenste datum of data en het aantal deelnemers. Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging met de datum en de precieze vertrekplek.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Servie Broers via serviebroers@gmail.com of telefonisch via 06-11 35 35 71.

Fotocredit: KLM luchtfoto van Staatmijn Hendrik te Rumpen rond 1952 afgebeeld in het Gedenkboek ”50 Jaar Staatsmijnen”.

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