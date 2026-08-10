65 jaar liefde: Leon en Ria Willems-Smit vieren briljanten huwelijk

Vandaag, 10 augustus 2026, is het feest in huize Willems. Leon en Ria Willem-Smit zijn precies 65 jaar geleden voor de wet getrouwd. Wethouder John Roland kwam het echtpaar namens de gemeente feliciteren met dit bijzondere briljanten huwelijksjubileum.

De vonk in de dancing

Leon (88) en Ria (87) leerden elkaar in 1957 kennen tijdens een vriendenfeestje. Na een gezellige avond gingen hun wegen weer uit elkaar. Maar een half jaar later kwamen ze elkaar bij toeval opnieuw tegen in de toenmalige dancing Heinen aan de Bockstraat in Heerlerheide. Tijdens een dansavond met amusementsorkest De Regento Stars sloeg de vonk definitief over. Vanaf dat moment waren Leon en Ria onafscheidelijk.

Huwelijk

Het stel besloot op 10 augustus 1961 in hun geboortestad Heerlen voor de wet in het huwelijk te treden. Op 9 september 1961 volgde de kerkelijke inzegening.

Twee kinderen

In 1962 werd dochter Tanja geboren en in 1966 kwam zoon Kane ter wereld. Inmiddels heeft het echtpaar vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Wonen in Kerkrade

Leon was destijds werkzaam als metaaldraaier bij Machinefabriek Vossen en Laura Motoren in Eygelshoven. In 1961 kwam het jonge paar in Kerkrade terecht. De woningnood in Heerlen was in die jaren nijpend. In Kerkrade konden zij een maisonnettewoning betrekken in de galerijflat aan de Ailbertuslaan. Kerkrade stal hun hart, want het stel is er altijd blijven wonen.

Samen genieten van het leven

Naar de vakantietijd werd jaarlijks uitgekeken. Of het nu met de auto, met een reisorganisatie per bus of met het vliegtuig was, het was altijd een belevenis.

Om fit te blijven gebruiken Leon en Ria een hometrainer. Ria bezoekt daarnaast op vaste tijden haar gym- en hobbyclubje. Leon was jarenlang de baszanger van mannenkoor St. David uit Spekholzerheide.

Het geheim van hun huwelijk

Het geheim van 65 jaar huwelijk? Daar hoeven Leon en Ria niet lang over na te denken: geven en nemen. Bovendien zijn ze nog altijd zielsgelukkig met elkaar en plukken ze de dag.

Toch kijken ze alweer uit naar het volgende bijzondere moment: het platina huwelijk. Het echtpaar voelt zich goed en oogt zeker tien jaar jonger dan hun leeftijd.

Na 65 jaar huwelijk zijn Leon en Ria nog steeds gelukkig met elkaar. Een mooie mijlpaal voor een echtpaar dat elkaar ooit tijdens een dansavond in Heerlerheide opnieuw vond

Foto : Peter Trompetter Fotografie

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