Windows to the World strijkt neer in het Maankwartier

Het Maankwartier in Heerlen verandert op zaterdag 29 augustus 2026 in een tijdelijk openluchtatelier. Tijdens het openingsweekend van Cultura Nova gaan zes illustratoren tussen 10.00 en 18.00 uur live aan het werk op verschillende ramen rondom het station.

Voorbijgangers als inspiratiebron

Onder de noemer Windows to the World – Maankwartier creëren de kunstenaars samen één grote, speelse beeldwereld. Het thema is Voorbijgangers. Reizigers, bewoners, wachtende mensen, haastige forenzen en andere herkenbare figuren en situaties uit het dagelijkse leven rondom het station vormen de inspiratiebron.

De kunstenaars werken gelijktijdig en reageren tijdens het tekenen op elkaar. Hoewel iedere maker een eigen stijl heeft, gebruiken ze hetzelfde beperkte kleurenpalet. Hierdoor ontstaan geen afzonderlijke kunstwerken, maar lopen de figuren en scènes van raam tot raam in elkaar over.

Zes illustratoren aan het werk

De deelnemende kunstenaars zijn Niels Bakkerus, Toscanabanana, Dave de Leeuw, Mister Melvin, Dana Springer en Niek Vergeer.

Bezoekers kunnen gedurende de hele dag volgen hoe de illustraties ontstaan. Na afloop blijven de werken nog enkele weken zichtbaar. Samen vormen ze een tijdelijke kunstroute tussen Heerlen-Noord, het station en de binnenstad.

Praktische informatie

Evenement: Windows to the World – Maankwartier

Datum: zaterdag 29 augustus 2026

Tijd: van 10.00 tot 18.00 uur

Locatie: Maankwartier in Heerlen

Toegang: gratis

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