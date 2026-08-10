Roda JC Onder 19 wint Jacques Koole Toernooi na spannende finale

Door Peter Trompetter

KERKRADE – Roda JC Onder 19 heeft op sportpark Kaalheide het Jacques Koole Toernooi gewonnen. In een spannende finale tegen het Deense Hvidovre IF bleef het na 45 minuten gelijk. Strafschoppen moesten vervolgens de beslissing brengen. Daarin trok Roda JC aan het langste eind.

Het internationale jeugdtoernooi begon voor Roda JC om 10.30 uur met een wedstrijd tegen KV Kortrijk. Ook clubs als Willem II, KAS Eupen, SK Beveren, Hvidovre IF, Go Ahead Eagles en MVV kwamen gedurende de dag in actie.

Wedstrijden op hoog niveau

De wedstrijden duurden 45 minuten en werden op hoog niveau gespeeld. De jonge voetballers van de deelnemende clubs lieten veel potentie zien. Op de velden liepen verschillende talenten rond die in de komende jaren mogelijk de stap naar het betaald voetbal kunnen maken.

Langs de lijn was het gezellig druk. Veel ouders, familieleden, vrienden en andere supporters waren naar Kaalheide gekomen om de spelers aan te moedigen. Dat zorgde voor een levendige sfeer rond de wedstrijden.

Spannende finale tegen Hvidovre IF

De finale tussen Roda JC en Hvidovre IF vormde het sportieve hoogtepunt van de dag. De fysiek sterke Denen bleken een gevaarlijke tegenstander, terwijl Roda JC technisch verzorgd en geconcentreerd speelde.

Nadat Roda JC een rode kaart kreeg, moest de ploeg verder met tien spelers. De Kerkradenaren richtten zich vervolgens vooral op het verdedigen van de gelijke stand. Af en toe kwam Roda JC nog gevaarlijk naar voren, maar de Deense doelman hield zijn doel schoon.

Omdat er tijdens de reguliere speeltijd niet werd gescoord, moesten strafschoppen de winnaar bepalen. Roda JC hield het hoofd koel en won de beslissende serie. De ontlading bij de spelers en supporters was groot.

Roda JC ook individueel in de prijzen

Roda JC was met tien doelpunten de productiefste ploeg van het toernooi. Daarnaast werd doelman Jay Jay van Damme uitgeroepen tot beste keeper.

Hvidovre IF uit Kopenhagen eindigde op de tweede plaats. Willem II legde beslag op de derde plaats.

Tijdens de prijsuitreiking ontving Roda JC Onder 19 de beker uit handen van voorzitter Henk Krutzen van de Stichting Vrienden van Roda JC. Jacques Koole junior reikte de tweede prijs uit aan Hvidovre IF. Willem II ontving de derde prijs uit handen van voormalig Roda JC-speler Rick Plum.

Henk Krutzen keek namens de Stichting Vrienden van Roda JC met trots terug op het driedaagse voetbalweekend op Kaalheide. Volgens hem stonden fair play, respect en verbondenheid gedurende het toernooi centraal.

Hij bedankte de sponsoren, Beleef Kerkrade en alle vrijwilligers die achter de schermen aan het evenement meewerkten.

“De tomeloze inzet, passie en het harde werk van de vrijwilligers waren de motor van het toernooi. Samen hebben we laten zien waar de Roda-familie toe in staat is”, aldus Krutzen.

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