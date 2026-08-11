Na 36 jaar een verdiend afscheid Marcel Falize als dirigent-instructeur van succesvol korps Edelweiss Heerlen 

Welkom voorHarmen Cnossen die benoemd is als zijn opvolger

Nog vers in het geheugen ligt bij velen nog steeds de geweldige en schitterende prestatie welke het Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen onlangs behaalde. Op zaterdag 18 juli jl. namen zij immers deel aan het in Kerkrade gehouden Wereld Muziek Concours. Uitkomende in de Championship Division Mars brachten zij met veel verve het muziekstuk . De jury beloonde Edelweiss met 84.75 punten waardoor het korps een verdiende gouden medaille werd toebedeeld. Uiteraard alom vreugde en trots. Het optreden van Edelweiss in Kerkrade betekende tevens (helaas) ook het afscheid van dirigent/instructeur Marcel Falize. Uiteraard heeft de redactie van ParkstadActueel dan ook gemeend om, zowel voor het afscheid van Marcel Falize en de benoeming van zijn opvolger Harmen Cnossen, niet voorbij te gaan aan de impact van dit gebeuren. Met dank aan Edelweiss laat de redactie van ParkstadActueel haar lezers onverkort deel uit maken van de ontwikkelingen bij dit korps c.q. muzikale ambassadeurs van Heerlen voor de regio, nationaal en internationale insteek.

Edelweiss: “Na een indrukwekkend tijdperk vol muzikale hoogtepunten en een goed gevulde prijzenkast voor het korps uit Heerlen neemt Marcel Falize afscheid van ‘zijn’ Edelweiss. Na 36 intensieve en succesvolle jaren vindt hij dat het muziekkorps toe is aan een frisse wind.

Sinds 1990 is hij verbonden aan de vereniging als dirigent en instructeur. Marcel is als het ware meegegroeid met het korps en door zijn grote betrokkenheid en deskundigheid is het Jachthoorn- en Trompetterkorps uitgegroeid tot het korps dat in alle windstreken bekendheid geniet. Daarbij is altijd het gedachtengoed van Edelweiss, een traditioneel Jachthoorn- en Trompetterkorps met natuurinstrumenten, in stand gebleven. Hij was meer dan een muzikaal leider. De gezelligheid na afloop van een optreden vond hij ook belangrijk.

Erelid Marcel Falize

De generale repetitie, als laatste test voor het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, was een bijzonder en emotioneel moment. Hij werd verrast met een serenade voor zijn deur. Na het overhandigen van enkele cadeaus door de leden en het bestuur werd hij te midden van familie en vrienden benoemd tot erelid van Edelweiss met de bijbehorende onderscheiding en oorkonde. De leden zijn een half jaar geleden geïnformeerd en wisten dat het dirigentenstokje met ingang van september 2026 in handen zou komen van een opvolger. Daarom zijn we trots op de gouden medaille behaald tijdens het onlangs gehouden WMC in de Championship Division Mars. Hiermee sluit Marcel een imposante periode bij Edelweiss af. Het bestuur heeft de afgelopen tijd gebruikt om toe te werken naar het WMC, maar ook te zoeken naar een opvolger die klaar staat om de muzikale groei bij Edelweiss verder vorm te geven.

Nieuw artistiek leider

Met de komst van Harmen Cnossen krijgt de vereniging, net als zijn voorganger, een nieuw artistiek leider met een enorme staat van dienst in de muziekwereld. Bij het grote publiek is hij bekend als dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke Marine waar hij zeven jaar dirigent was en er nog regelmatig te zien is als gastdirigent. Harmen heeft zijn muzikale hart altijd gevolgd en in verschillende landen gewoond en gewerkt. Zo was hij werkzaam in Duitsland, Bulgarije en China waar hij ook symfonieorkesten en koren dirigeerde. Naast zijn professionele loopbaan is hij altijd actief gebleven bij amateurorkesten uiteenlopend van fanfare, harmonie, brassband en showkorps.

Harmen Cnossen, oud-dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, is de nieuwe artistiek leider van Edelweiss.

Op de vraag aan Harmen wat er met zijn komst gaat veranderen bij Edelweiss zegt de man met Friese roots heel droogjes: ‘zo min mogelijk, want wat goed is moet je niet veranderen. Natuurlijk wil je als dirigent en instructeur het maximale uit een groep halen, maar de identiteit van het korps moet vooral zo blijven’. Daarmee doelt hij op de unieke instrumentale bezetting van Edelweiss. ‘In Duitsland hebben ze daar een prachtige uitdrukking voor: “schützen en stützen”.Met andere woorden: koesteren wat je hebt en verder uitbouwen.. Er staat een pracht korps en alle waardering gaat uit naar Marcel’. De visie van Harmen en Edelweiss sluiten naadloos op elkaar aan. Respect voor het verleden en traditie maar met oog voor Vernieuwing. Op dit moment geniet iedereen nog even van de welverdiende vakantie en in september begint een nieuw hoofdstuk voor Edelweiss waarbij alweer enkele mooie optredens in Nederland, Luxemburg en Duitsland in de agenda staan. In het najaar wordt een nieuwe show ingestudeerd waarbij Glenn Falize, die eerder ook al shows voor Edelweiss voor zijn rekening nam, samen met Harmen het instructieteam vormt.

Foto’s: Edelweiss

Redactie ParkstadActueel: hfd-eind redacteur Callie Steijaert

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