“Satisfaction Records: al 50 jaar het kloppend hart van de platenzaak in Heerlen”

Lees ik dit nou echt !?

Dat dacht ik toen ik in een bericht las, dat het jammer is dat er in Heerlen geen platenzaken meer bestaan.

Niets is minder waar. Als we ergens mee verwend worden in Parkstad dan is het wel het zeer ruim te noemen aanbod op het gebied van geluiddragers. Vandaar het idee om de aanbieders van het zwarte goud en de blinkende schijfjes te bezoeken.

Zo bezochten wij “Satisfaction(-Records)“in de Oranje-Nassaustraat te Heerlen.

We spreken met de huidige eigenaar en altijd aanwezige Ruud.

Half jaren zeventig begon Rob Eysvogels in de Geleenstraat de winkel. Eerst onder de naam “Elpee” maar hij veranderde de naam al snel in “Satisfaction”.

Het aanbod toen bestond uit Lp’s en wellicht wat muziek gerelateerde merchandise. Veel alternatieve muziek, hardrock, progressieve rock, Jazz, maar ook popmuziek was er te vinden.

Vrijwel naast “La Barock”, toen het trefpunt van jongeren, was er de bekende seventies-sfeer te zien en de “Hollandse groente” goed te ruiken…

De in Amsterdam geboren huidige eigenaar Ruud, is in 1972 met zijn ouders verhuisd naar Limburg. In de vroege jaren negentig begint hij te werken bij Satisfaction. de winkel is nu gevestigd, na een jaartje in de Saroleastraat te hebben gelegen, in de Oranje-Nassaustraat, waar de winkel ook nu nog steeds gevestigd is.



De house muziek heeft zijn intrede gedaan en ook satisfaction dook in die trend. De “Gabber-tijd” was aangebroken. Dus draaitafels de zaak in en dj’s die er live plaatjes kwamen draaien.

Hoewel het grotendeels cd’s zijn die verkocht worden in die tijd, maakt de 12-inch, de maxi-single zijn rentree. Vinyl begint weer een plek te krijgen op de geluiddragers markt.

Hoewel Ruud zelf meer thuis is in de Hardrock, metal en prog-rock, is de vraag naar house muziek niet te ontkennen. Er wordt zelfs bij sommige releases letterlijk gevochten om het laatste exemplaar.

Eind jaren negentig beginnen mensen cd’s, geleend bijvoorbeeld bij de fonotheek, zelf op cd te branden. Iets waar menig handelaar in geluiddragers last van heeft. Verkoop stagneert hierdoor en ook Satisfaction heeft hier last van. Sommige mensen gaan zelfs zo ver, dat men de cd thuis brandt en het originele hoesje bij o.a. satisfaction komt stelen. Ook het streamen van muziek, dat later zijn intrede deed, zorgde voor een omzetderving.

Tegenwoordig is vinyl weer helemaal terug en de verkoop van cd’s neemt de laatste jaren ook weer gestaag toe. Ondanks de spotifys van deze wereld wilt de klant weer iets in zijn handen.

De nieuwste trend is nu de K-POP Girls- en Boy-bands, voornamelijk uit Korea, worden geadoreerd door de huidige jeugd. Cd’s verpakt in bijvoorbeeld een pak spaghetti, compleet met een soort van pokemon-kaartjes van de artiesten, die dan weer gespaard en/of geruild kunnen worden. Gillende en meer dan enthousiaste pubers aan de balie van Satisfaction is de nieuwe werkelijkheid.

Natuurlijk blijft de winkel Satisfaction bekend als de specialist op het gebied van Hardrock, metal, independent en proggresieve rock. Daarbij zullen nieuwe trends niet ontkent worden, waardoor de huidige klant en die in de toekomst uiteraard weer op hun wenken bediend worden bij Ruud van satisfaction.

Door: Math Lommen

Fotografie: Lidia Carreno Photography

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