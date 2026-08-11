Drie jubilerende echtparen in Simpelveld vieren bijzonder huwelijksjubileum

SIMPELVELD – Drie echtparen uit de gemeente Simpelveld hadden deze zomer een bijzondere reden voor een feestje. In juli werden zij door het college bezocht vanwege hun diamanten of briljanten huwelijksjubileum.

Het echtpaar Hendrickx-Vissers vierde in juli dat zij 65 jaar getrouwd zijn.

Maar liefst twee echtparen vierden dat zij al 65 jaar getrouwd zijn. Het echtpaar Reuleaux-Van der Heijden en het echtpaar Hendrickx-Vissers bereikten daarmee hun briljanten huwelijksjubileum.

Het echtpaar Reuleaux-Van der Heijden vierde het briljanten huwelijksjubileum: 65 jaar getrouwd.

Ook bij het echtpaar Smeijsters-Franssen was er reden om de champagne te ontkurken. Zij zijn 60 jaar getrouwd en vierden daarmee hun diamanten huwelijk.

Het college bracht de drie jubilerende echtparen in juli een bezoek om persoonlijk bij deze bijzondere mijlpalen stil te staan. Zestig en vijfenzestig jaar huwelijk staan voor een lange gezamenlijke geschiedenis vol herinneringen en verbondenheid.

De gemeente Simpelveld feliciteerde de drie echtparen met hun huwelijksjubileum en wenste hen nog vele mooie, gezonde en liefdevolle jaren samen.

Parkstad Actueel feliciteert de jubilerende echtparen eveneens van harte met deze bijzondere mijlpalen.

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