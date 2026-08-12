Ton Engels en Eric Coenen brengen Limburgse luistermuziek naar Theater Landgraaf

Liefhebbers van Limburgse streektaalmuziek en bijzonder gitaar- en baswerk kunnen vrijdag 4 september terecht in Theater Landgraaf. Ton Engels en Eric Coenen presenteren daar een intieme voorstelling vol warme melodieën, herkenbare herinneringen en zachte humor.

Ton Engels en Eric Coenen vormen al jarenlang een gerenommeerd muzikaal duo. Zanger, gitarist en liedjesschrijver Ton Engels bezingt het alledaagse leven in het dialect van zijn geboortedorp Panningen. Op het podium wordt hij begeleid door bassist Eric Coenen.

Samen treden zij regelmatig op in kleine theaters, kapellen en cultuurpodia. De wisselwerking tussen de akoestische gitaar van Engels en de baslijnen van Coenen vormt daarbij het muzikale middelpunt.

Muzikale reis naar de jaren vijftig en zestig

De voorstelling is gebaseerd op Achteraaf Bekeke, het negende studioalbum van Ton Engels dat in maart 2026 verscheen. Het publiek wordt meegenomen op een nostalgische reis naar het dagelijks leven in de jaren vijftig en zestig.

Waslijnen in de tuin, kleine buurtwinkels, zondagen bij oma en brommers op het plein: herkenbare taferelen worden door Engels verwerkt in persoonlijke liedjes en rake observaties. De warme muziek en milde humor zorgen voor een voorstelling waarin luisteren centraal staat.

Ervaren muzikanten

Ton Engels is eveneens bekend als voorman van rockband Blowbeat. Daarnaast was hij bijna twintig jaar als docent verbonden aan de Fontys Rockacademie in Tilburg. Daar doceerde hij songwriting en gitaar en werkte hij als bandcoach.

Samen met Eric Coenen laat hij in Theater Landgraaf horen hoe streektaal, muzikaal vakmanschap en kleine verhalen kunnen samensmelten tot een intieme theateravond.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 4 september 2026

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Theater Landgraaf

Kaarten zijn verkrijgbaar via Theater Landgraaf.

About The Author