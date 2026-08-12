Kinderen lijden onder conflictscheidingen: gratis hulp voor 100 ouders in Parkstad

Een scheiding raakt niet alleen de partners die uit elkaar gaan. Vooral kinderen kunnen zwaar lijden onder ruzies, spanningen en moeizame communicatie tussen hun ouders. Een verkeerd begrepen appje, onenigheid over vakanties of conflicten tijdens een wisselmoment: kinderen voelen de spanning vaak haarfijn aan.

Om gescheiden ouders hierbij te helpen, bieden de gemeenten in Parkstad aan 100 ouders zes maanden gratis toegang tot de BeNice-app. Ook krijgen zij begeleiding bij het gebruik van de app.

Uit elkaar als partners, samen verder als ouders

“Uit elkaar gaan als partners en samen ouders blijven.” Het klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het vaak bijzonder moeilijk. Emoties lopen soms hoog op en gesprekken over de kinderen kunnen snel uitmonden in verwijten of ruzie.

Wanneer ouders voortdurend met elkaar in conflict zijn, kan dat grote gevolgen hebben voor kinderen. Zij kunnen zich verdrietig, angstig of verantwoordelijk voelen. Ook kunnen ze het gevoel krijgen dat ze tussen beide ouders moeten kiezen.

Rustige en respectvolle communicatie is daarom niet alleen belangrijk voor de ouders, maar vooral voor het welzijn van hun kinderen.

Hoe helpt de BeNice-app?

BeNice ondersteunt gescheiden ouders bij het vriendelijker, rustiger en overzichtelijker communiceren met elkaar. De app biedt onder meer:

een filter dat verwijten en harde woorden herkent en tegenhoudt;

een digitale coach die helpt bij het schrijven van moeilijke berichten;

een gedeelde agenda waarin duidelijk te zien is wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven.

Hierdoor kunnen misverstanden en conflicten worden verminderd en ontstaat er meer rust rondom de kinderen.

Wie kan zich aanmelden?

De gratis toegang is bedoeld voor ouders die gescheiden zijn of momenteel in een scheiding liggen. Minimaal één van beide ouders moet in Parkstad wonen. Het gaat om de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Voerendaal, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Beekdaelen.

In totaal zijn er 100 plaatsen beschikbaar. Deelnemers krijgen zes maanden gratis toegang tot de BeNice-app, inclusief begeleiding bij het gebruik ervan. Vol is vol.

Aanmelden of meer informatie opvragen kan per e-mail bij:

Een scheiding is soms onvermijdelijk, maar de strijd tussen ouders hoeft dat niet te zijn. Minder conflicten en betere communicatie kunnen kinderen de rust en veiligheid geven die zij juist tijdens een scheiding zo hard nodig hebben.

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