Wederom driedaags mega-zomerfestival 2026 in Heerlerheide Actieve organisatie heeft weer zorg gedragen voor een geweldig programma

Volgens een vastgestelde agenda zal de 7e editie nummer 21 van Heerlerheide Leeft rond 14 augustus weer verschijnen. Redactioneel zal in deze editie uiteraard ook aandacht geschonken worden aan het driedaagse mega-zomerfestival Heerlerheide. Genoemd driedaags zomerfestival wordt gehouden op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 augustus. Dit onder auspiciën van Winkelcentrum Heerlerheide, Ondernemersfonds Heerlen en Stichting Muziek Cultuur Heerlen. Na het succesvolle verloop van het eerste festival in 2025, wacht Heerlerheide en omstreken gegarandeerd weer een geweldig gebeuren, onderverdeeld in entertainment, muziek inclusief diverse activiteiten. Evenals verleden jaar 2025 staat ook dit jaar natuurlijk het gegeven c.q. term, dat ook nu weer Heerlerheide e.o. in “vuur en vlam” staat. Terecht natuurlijk. Toegevoegde terechte conclusie is dan ook het gegeven dat, dankzij dit mega-zomerfestival 2026 Heerlerheide , zoals zo vaak terecht het geval is, ook nu weer op de kaart gezet wordt. Heerlerheide op zijn best dus.

Toch even kort nog memoreren hoe de organisatie van dit Zomerfestival Heelehéi eigenlijk tot stand is gekomen. Welnu, tijdens een eertijds gehouden Diner show kwam bij Bianca Willems de gedachte op om iets te organiseren welke voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Contacten hiertoe werden gelegd o.m. met Huis van Kunsten en BIZ Heerlerheide waarbij de belangen van de ondernemers voorop stonden. Iedereen met zijn kwaliteit. De gedachtegang van Bianca Willems is dan ook de geslaagde organisatiebasis geweest.

Een vaststaand gegeven is ook het feit dat de voorbereidingen voor dit groot bijzonder evenement al meer als geruime tijd (en nog steeds) op volle toeren heeft gedraaid, c.q. nog steeds draait. Het voorbereidend resultaat voor het komende evenement 2026 mag er dan ook zijn. Dit houdt dan ook in dat Heerlerheide bruist van leven. Op de vastgestelde dagen verandert op vrijdag 21 t/m zondag 23 augustus 2026het Corneliuspleinin een sfeervol festivalterrein voor jong én oud. Met muziek, kinderactiviteiten, een koopzondag én Limburgse gezelligheid wordt het een weekend om niet te missen. De toegang is alle dagen gratis.

Programma drie dagen muziek, plezier en ontmoeting in Heerlerheide

𝗩𝗿𝗶𝗷𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟭 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 — 𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟯:𝟯𝟬 uur

Start van het festival met optredens van Lex Uiting met band, Bram Bongers, Track Sack en Marleen Rutten en Big Benny

𝗭𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟮 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 18,30- 23.30 uur

Jeugd- en Jongerenmiddag — 12:00–17:00

Kinderkermis (zaterdag en zondag) — 12:00–17:00

Avondprogramma — 18:30–23:30 met John Tana, Danny de Munk, Blizzert, Marjolein Heijltjes en Calvin Horsch.

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟯 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 — 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝗱𝗮𝗴 — 𝟭𝟯:𝟬𝟬–𝟮𝟬:𝟬𝟬 uur

Afsluiting met optredens van Beppie Kraft, Sám & Stan, Jack Meevissen, Toujours, Ummer d’r Letste, Dave Ewig, Gouden WMC-korps Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss en Hollawind aus den Zillertal.

Poster-logo organisatie mega Zomerfestival

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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