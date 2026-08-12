Humanoïde robot Ami uit Kerkrade betreedt podium van Lowlands 2026

Humanoïde robot Ami verruilt op zondag 23 augustus haar vaste plek in Discovery Museum in Kerkrade voor het festivalpodium van Lowlands. Tijdens het wetenschapsprogramma Ai, ai, ai! Alles en iedereen aan AI gaat ze in gesprek over de kansen, risico’s en maatschappelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie.

Ami geldt als een van de meest geavanceerde sociale humanoïde robots ter wereld. Normaal gesproken staat ze in de tentoonstelling Ai: de expo in Discovery Museum, waar ze met bezoekers praat over de rol van kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven.

Op uitnodiging van het populairwetenschappelijke magazine New Scientist reist ze voor één dag naar het festivalterrein in Biddinghuizen.

Gesprek over de invloed van AI

Tijdens het programma gaat Ami in gesprek met Felienne Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en wetenschapsjournalist en presentator Anna Gimbrère. Binnenkort verschijnt van Gimbrère ook een boek over kunstmatige intelligentie.

Het gesprek staat onder leiding van Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. Samen onderzoeken zij welke kansen AI biedt, welke uitdagingen de technologie met zich meebrengt en wat de gevolgen kunnen zijn voor de samenleving.

Na afloop van het programma kunnen bezoekers tijdens een meet-and-greetsessie op het Science-terrein van Lowlands met Ami op de foto.

Ami geeft verborgen technologie een gezicht

Carmen Cabo, algemeen directeur van Discovery Museum, reist met Ami mee naar Lowlands en introduceert de robot op het podium.

“Kunstmatige intelligentie biedt enorme kansen, maar roept ook belangrijke vragen op: wat is de impact van AI op onderwijs en de gezondheidszorg? En hoe zit het met de ethische dilemma’s en de grote energievraag van AI? Door Ami, als gezicht van deze vaak verborgen technologie, naar Lowlands te brengen, creëren we een unieke gelegenheid om die vragen samen met experts én het publiek te onderzoeken”, aldus Cabo.

Regelmatig buiten het museum

Het optreden op Lowlands is niet de eerste keer dat Ami de muren van Discovery Museum verlaat. Voor de opening van Ai: de expo bezocht ze al verschillende musea en attracties. Ook bracht ze een bezoek aan gouverneur Emile Roemer.

Ami blijft tot en met 25 oktober 2026 te zien in Discovery Museum in Kerkrade. Daarna trekt ze opnieuw het land in met het project Ami zoekt vrienden!.

Binnen dit landelijke project gaat Ami vanaf 2027 mensen helpen om meer vertrouwen te krijgen in digitale technologie en kunstmatige intelligentie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de VriendenLoterij.

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