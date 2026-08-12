Column: Vanavond zonsverduistering: waarom het in Nederland gewoon licht blijft

Nederland kijkt woensdagavond 12 augustus 2026 uit naar een bijzondere zonsverduistering. Vanuit ons land wordt een groot gedeelte van de zon bedekt. Toch zal het hier niet volledig donker worden. Voor een totale zonsverduistering moeten waarnemers zich binnen de zogenoemde totaliteitszone bevinden.

De eclips brengt bij mij bijzondere herinneringen naar boven. In 1999 reisde ik samen met een vriend naar Frankrijk om daar de totale zonsverduistering te beleven. Ik was toen net twintig jaar oud. Het werd een ervaring die ik nooit meer ben vergeten.

Met de trein naar Frankrijk

Op 11 augustus 1999 vond boven Europa eveneens een totale zonsverduistering plaats. In Nederland was de eclips niet totaal. Daarom besloten een vriend en ik met de trein richting Frankrijk te reizen.

Een gedeeltelijke verduistering van 80 of 90 procent klinkt indrukwekkend, maar het effect is niet te vergelijken met een totale zonsverduistering. Zelfs wanneer maar een klein gedeelte van de zon zichtbaar blijft, geeft dat nog verrassend veel licht.

Wij wilden het volledige verschijnsel meemaken.

In Frankrijk vonden we een plek bij het water. Terwijl de maan steeds verder voor de zon schoof, veranderde de sfeer om ons heen. De vogels begonnen zich anders en onrustig te gedragen. Het licht kreeg een vreemde kleur en alles voelde plotseling anders.

Toen zagen we het donker aankomen.

Het leek alsof een donkere schaduw steeds dichterbij kwam. Vervolgens trok die schaduw als een deken over ons heen. Opeens was het donker. Op de plek waar wij zaten duurde de totaliteit naar mijn herinnering iets minder dan een minuut.

Het was kort, maar werkelijk waanzinnig. Die ervaring is me altijd bijgebleven.

Waarom wordt het in Nederland niet volledig donker?

Tijdens de zonsverduistering van 12 augustus 2026 beweegt de maan tussen de aarde en de zon. Binnen een smalle strook op aarde wordt de zon volledig door de maan bedekt. Deze totaliteitszone loopt onder meer over Groenland, IJsland en het noorden van Spanje.

Nederland ligt buiten die zone. Hier zien we daarom een gedeeltelijke zonsverduistering. Afhankelijk van waar je je in het land bevindt, wordt ongeveer 80 tot ruim 90 procent van de zon bedekt.

Dat is bijzonder om te zien, maar het betekent niet dat het midden op de avond plotseling nacht wordt. Een smalle, onbedekte rand van de zon verspreidt nog steeds veel licht. Het licht kan wel zwakker en vreemder worden en de temperatuur kan enigszins dalen.

Omdat de eclips bovendien in de avond plaatsvindt en de zon al lager aan de hemel staat, kan het schemerige effect extra opvallen.

Verwacht geen volledige duisternis

Op sociale media leven veel mensen enthousiast naar de zonsverduistering toe. Tijdlijnen staan vol berichten, uitleg en verwachtingen. Dat enthousiasme is prachtig, maar het is belangrijk om te weten wat we in Nederland werkelijk zullen zien.

Mensen die verwachten dat het hier plotseling volledig donker wordt, kunnen teleurgesteld raken. Het spectaculaire effect van de naderende schaduw en de complete duisternis ontstaat alleen binnen de totaliteitszone.

Toch blijft ook een diepe gedeeltelijke zonsverduistering een bijzonder natuurverschijnsel. Kijk naar het veranderende licht, de schaduwen en de sfeer in de omgeving. Wanneer je tussen de bladeren van een boom kijkt, kun je op de grond mogelijk talloze kleine sikkelvormige afbeeldingen van de zon zien.

Kijk nooit zonder eclipsbril naar de zon

Wie de zonsverduistering wil bekijken, moet een geschikte eclipsbril gebruiken die voldoet aan de veiligheidsnorm ISO 12312-2.

Een gewone zonnebril biedt geen bescherming. Kijk ook niet door een verrekijker, telescoop of cameralens zonder een professioneel zonnefilter dat vóór de lens is geplaatst. Het geconcentreerde zonlicht kan binnen zeer korte tijd blijvende schade aan de ogen veroorzaken.

Controleer een eclipsbril vooraf op beschadigingen. Zit er een kras, scheurtje of gaatje in, gebruik hem dan niet.

Na de eclips kans op Perseïden

Er is vanavond nog een reden om naar boven te kijken. Rond de nacht van 12 op 13 augustus bereiken de Perseïden hun jaarlijkse hoogtepunt.

Deze meteorenzwerm ontstaat wanneer de aarde door stofdeeltjes trekt die zijn achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Wanneer zulke kleine deeltjes met hoge snelheid de atmosfeer binnendringen, ontstaan de lichtstrepen die we vallende sterren noemen.

De maan staat rond de zonsverduistering in de fase van nieuwe maan. Daardoor is er nauwelijks storend maanlicht. Bij een heldere hemel en op een donkere plek kunnen de omstandigheden voor het waarnemen van de Perseïden dus bijzonder gunstig zijn.

Geef je ogen ongeveer twintig minuten om aan het donker te wennen, zoek een plek met zo weinig mogelijk kunstlicht en kijk breed naar de hemel. Voor het bekijken van vallende sterren heb je geen telescoop nodig.

Een ervaring om nooit te vergeten

De totale zonsverduistering van 1999 heeft mij laten zien hoe indrukwekkend de natuur kan zijn. Niet alleen het donker maakte indruk. Het was vooral de manier waarop het landschap, de dieren, het licht en de temperatuur in korte tijd veranderden.

Het voelde alsof de wereld even stilstond.

Hoe bijzonder is het dat we jaren later opnieuw samen uitkijken naar een zonsverduistering? In Nederland zullen we vandaag geen volledige duisternis meemaken, maar dat maakt het moment niet waardeloos. Wie weet waarop hij moet letten, kan ook hier een heel bijzondere avond beleven.

En wanneer de zon verdwenen is en de nacht valt, wacht mogelijk nog een prachtige sterrenhemel vol Perseïden.

Door: Lidia Careno

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