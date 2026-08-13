Oefenbunker presenteert jong muziek- en danstalent tijdens Snuffelpop in Poppodium Nieuwe Nor

Jonge muzikanten en dansers krijgen zaterdag 22 augustus een bijzonder podium in Nieuwe Nor in Heerlen. Tijdens de eindpresentatie van Snuffelpop en Snuffeldans laten jongeren tussen de 10 en 16 jaar zien en horen wat zij in vijf dagen hebben geleerd.

De eindpresentatie vormt de feestelijke afsluiting van een intensieve week waarin jongeren kennismaken met muziek en dans. De deuren van Nieuwe Nor openen om 12.00 uur. Het programma begint om 12.30 uur en is gratis toegankelijk.

Eerste stappen in de muziekwereld

Snuffelpop is bedoeld voor jongeren die hun eerste stappen in de muziekwereld willen zetten. Zij worden vijf dagen lang begeleid door ervaren coaches in het tijdelijke onderkomen van de Oefenbunker aan de Voltastraat in Landgraaf.

Tijdens deze zogenoemde snuffelstage kunnen deelnemers ontdekken hoe het is om muziek te maken en samen toe te werken naar een optreden. Deelname aan Snuffelpop is gratis. Ook krijgen de jongeren iedere dag een verzorgde lunch aangeboden.

Aanmelden voor Snuffelpop kan via snuffelpop@oefenbunker.com.

Dit jaar ook Snuffeldans

Dankzij de samenwerking met Wij Zijn Slide kunnen jongeren dit jaar ook deelnemen aan Snuffeldans. Onder begeleiding van deskundige coaches werken zij aan een danspresentatie.

Ook Snuffeldans is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar. Aanmelden kan via info@wijzijnslide.nl.

Eindpresentatie in Nieuwe Nor

Op de zesde dag verruilen de deelnemers de oefenruimte voor het podium van Nieuwe Nor. Daar presenteren de jonge muzikanten en dansers aan familie, vrienden en andere belangstellenden wat zij tijdens de voorgaande dagen hebben geleerd.

Ouders, grootouders, ooms, tantes en andere belangstellenden zijn welkom om de jonge talenten aan te moedigen. De toegang tot de eindpresentatie is gratis.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 22 augustus 2026

Deuren open: 12.00 uur

Aanvang: 12.30 uur

Locatie: Nieuwe Nor, Heerlen

Entree: gratis

Leeftijd deelnemers: 10 tot en met 16 jaar

Meer informatie is te vinden op de website van de Oefenbunker Landgraaf.

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